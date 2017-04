¿Todas van al mismo cirujano?

No sé si soy yo, pero he notado que desde hace un tiempo las mujeres dominicanas se están pareciendo mucho en el cuerpo, ojo con esto no quiero decir que sea mal, a mi entender los cirujanos están replicando el mismo molde a todas sus pacientes, senos grandes, cintura pequeña, traseros grandes que muchas veces no corresponden con su anatomía y terminan pareciendo un muslo de pollo, el mismo pecho y para colmo ahora le están dibujando hasta las mismas cejas.

¿Se trata de una tendencia en los cirujanos? ¿o tiene que ver con la influencia que tiene en las redes sociales lo que ve muchas damas que terminan pidiendo exactamente verse igual a otra?

La diversidad es enriquecedora.

¿Pero soy yo, o ustedes también notan lo mismo?