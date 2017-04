‘El Puma’ pone su salud en “las manos de Dios”

El cantante venezolano, que padece fibrosis pulmonar, habla de su enfermedad y lanza un nuevo disco

Nada ha podido detener a José Luis Rodríguez El Puma. El año pasado impactó sus seguidores cuando se subió a un escenario en Barranquilla, Colombia, asistido por un balón de oxígeno y a pesar de que sufre de fibrosis pulmonar este 21 de abril estrena Inmenso su nuevo disco.

La enfermedad que padece es crónica y progresiva y “no le permite respirar con facilidad” ha explicado al periódico chileno La Tercera. Sin embargo, el cantante venezolano, de 74 años, es optimista porque según ha dicho su vida está en “las manos de Dios”. “Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús”, declaró al periódico.

Esta es una de las primeras veces que el intérprete de temas baladas como: Dueño de nada, Culpable soy yo o Agárrense de las manos habla de su condición. Aunque nunca había negado que su estado de salud se encontrara deteriorado, el cantante prefería evitar hablar de sus problemas.

La dificultad para respirar no lo ha detenido. Este nuevo disco, tiene más de 40 álbumes de estudio, ha contado con la participación de otras estrellas de la industria musical como Vicente Fernández, Chayanne, Amaia Montero y Fonseca. La producción corrió a cargo de Ricardo Montaner. “Ricardo buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos (…) La gente joven sabe qué buscar y cómo hacerlo, pero el adulto contemporáneo busca al joven para que le ayude en eso”.

Al final de la entrevista el venezolano pide a sus fans dos cosas: la primera “que sigan orando por mí y me incluyan en sus oraciones”, y la segunda “que no pirateen el disco. Eso me haría muchísimo daño”, ha concluido.

Fuente: elpais.com