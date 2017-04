Pegan un Iphone 7 en las calles de Santo Domingo y la gente enloquece (video)

Cuantos no quisieran tener un IPhone 7 Plus, muchos dan lo que no tienen por tenerlo, ¿Qué harías si ves uno tirado en una acera?

Son muchas a las bromas que se han hecho y se convertido en virales en las redes sociales, por la manera en que las personas caen en ellas tan fácilmente.

Una de las que circula en estos días, fue la realizada por el youtuber Dominicano, Adolfo Lora, en la que pegaron un celular iPhone 7 Plus en el piso y las personas que van caminando creen que se han encontrado uno así de fácil. Y como es de esperarse se agachan para tomarlo.

Muchas personas que pasaban por el lugar trataron de despegarlo incrédulos, pero aun si lo intentaban. Casi cogen una hernia por estar inventando ¡SANTO DIOS!

En el siguiente video observa lo que hicieron las personas que cayeron en la broma.



Fuente: Orgullodominicano.com