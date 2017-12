Comentario dejado en Ensegundos.net por una compradora online dominicana de mas de 8 años de experiencia

1- Cuando saquen su tarjeta prepago del Leon especifiquen y exijan los siguiente:

* Que el objetivo principal es para hacer compras online *(el plástico suele ser igual en las prepago pero hay diferentes tipos de tarjetas prepago)

* Añadir como dirección PRIMARIA la dirección de su courier en USA con todo y su código tal cual como la pondría en los formularios de las tiendas online. (esto evitara el rebote de la tarjeta en un 70% de las tiendas)

2- Como no todas las tiendas son iguales;

* Crearse una cuenta Paypal: https://www.paypal.com/do (Con paypal si el comercio no aceptó tu pago, no se llega a registrar en tu cuenta, simplemente no pasó y punto. puedes gastar tu dinero en otro lado en vez de llamar al comercio y al banco y todas esas vainas) *Obviamente no todos los comercios aceptan paypal como forma de pago, pero una gran mayoría sí.

* Registrarse primero en la tienda ANTES de disponerse a comprar, llenar su dirección billing y su dirección de shipping tal cual la registraron en la tarjeta.

3- Cuando una tienda no acepte su pago y usted contacte con ellos, NO LE DE EL FAX DEL BANCO esta bien claro que son unos ineptos, lo mejor es darle una dirección de fax suya o de algún fax que usted tenga acceso, cuando usted tenga el fax en sus manos simplemente deben reenviarlo al numero de fax del departamento de autorizaciones. Espere 10 minutos y llame al banco preguntando si lo recibieron *(por supuesto no diga que usted lo envió) de esta manera si le salen con M. de que “no les llegó” usted tiene el documento y puede reenviarlo de nuevo sin estar haciendo tantas llamadas internacionales, ademas hay tiendas que dicen que lo van a enviar y no lo hacen. Al menos si lo ayantaron usted sabe que es la tienda no el banco. Finalmente cuando ellos tienen el fax deben efectuar el reverso con usted en línea (si le dicen que tienen que esperar que llegue un supervisor, tome el nombre de quien lo atendió y llame de nuevo mas tarde, recuerde que esta usted tratando con “plátanos con cédula”, digo representantes de servicio al cliente)

FINALMENTE, debe especificarle al comercio, que el documento (fax) que le va a enviar debe estar impreso en papel con el logo de la compañía, firmado y de preferencia sellado. y debe especificar que no son responsables de cargos a su tarjeta en la fecha que usted intentó hacer la compra *(debe usted proporcionarle su nombre, los últimos 4 números de su tarjeta y el monto total que hacia la compra que usted intento hacer).