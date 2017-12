Interesante historia y 11 consejos para reconocer una mujer $ interesada

Uno de los primeros clientes de coaching que tuve me contrato porque deseaba conquistar “definitivamente” a una mujer con la que ya había tenido varios encuentros, pero que, en opinión de él, tenía la sartén por el mango. Él deseaba conquistarla de tal forma que fuera él quien tuviera la sartén por el mando y no ella. Cuando empezó a contarme su historia y conforme lo fui conocimiento me fui haciendo a una idea bien precisa de qué era lo que sucedía.

Este señor, tendría unos 39 años, gordo y sin mucho atractivo, sus rasgos de dominancia masculina eran más bien pocos, aún vivía con su madre, era un académico, profesor universitario, dedicado a los libros y a fantasear con sus estudiantes. Tal como lo dice Robert Greene, una de las víctimas perfectas de la seducción son los profesores, puesto que están centrados exclusivamente en su intelecto, la gran mayoría son más bien torpes en las lides de la seducción y por esta razón las mujeres sumamente físicas y del prototipo sirena los conquistan fácil.

Pues así fue. Una alumna empezó a buscarlo con el ánimo de nublar su juicio para, en principio, obtener buenas calificaciones. Luego, descubrió en este profesor solitario un buen padrino financiero. Esta mujer empezó a darle ciertas cosas (algunas noches de placer), y a cambio le pedía cenas en los sitios más caros, viajes a los hoteles más costosos de las ciudades cercanas, luego le habló de la tragedia que tenía su mamá con algunas deudas, luego le contó que su sueño fue siempre aumentarse el tamaño de los senos y hacerse una lipoescultura laser, en fin, uno tras otro este profesor empezó a cumplir todos los sueños de esta mujer, soltando un billete tras otro, hasta que a la fecha que hablé con él me decía que había perdido con esta mujer cerca de 45 millones de pesos (unos 23.000 dólares) en 12 meses.

Esta mujer lejos de avergonzarse por lo que hacía, le recriminaba el hecho de que él no fuera más generoso y que a ella siempre le tocaba pedirle cosas. Esto hacía que el profesor le comprara costosos regalos, le pagaba un apartamento (que a veces hacía las veces de motel para él) y terminó pagándole también la universidad. Cuál sería la sorpresa del profesor cuando de un día a otro la mujer empezó a salir con otra persona, un hombre universitario joven y atractivo, esta mujer aún seguía dándole algunos placeres al profesor, pero siempre como contraprestación a algún favor económico que él le hacía.

Lo que quería este profesor cuando habló conmigo era que ella dejara a este hombre y cayera rendida a sus pies y que cumpliera el sueño de que ella lo invitara a vivir en el apartamento que él le estaba pagando. Una cosa de locos. Una de las cosas que yo personalmente hago es que no hago promesas imposibles a mis clientes, y el principio de realidad que le di fue que eso iba a ser imposible puesto que ella jamás lo iba a ver como un hombre sino como una billetera. Y que la situación con esta mujer iba a ser sencillamente improcedente.

La historia viene a este post justamente para hablar de las mujeres que van detrás de tu billetera y no de ti, como persona, como ser humano. Esto es algo bien complicado cuando en la vida empiezas a tener éxito y tienes tu dinero en el banco, invertido y tienes tus comodidades. Para algunos puede ser bien complejo poder distinguir el interés real, original y auténtico de una mujer y el interés que ella puede tener en ti como una billetera, como un proveedor de comodidades, gustos y caprichos. Este tipo de mujeres que van detrás de tuyo sólo porque tienes dinero, pero que si no lo tuvieras simplemente no te voltearían a saludar.

Y créeme cuando te digo que en verdad hay mujeres que se “enamoran” de la billetera, ellas negarán y dirán que te aman a ti como persona, y que irán contigo al fin del mundo. Y sienten lo mismo que en un enamoramiento auténtico, mariposas en el estómago, te pensarán todo el día, sentirán ansiedad por verte y todo eso. Sin embargo la verdad es que carecen de un sentido de generosidad, su corazón es frío e inerte, piensan sólo en términos materialistas, son excesivamente vanidosas y caprichosas. Es realmente una desgracia encontrarse con mujeres así.

En cualquier esfera encontrarás este tipo de mujeres, ambiciosas que desean escalar socialmente, mujeres que utilizan sus encantos para sacar dinero de los hombres, mujeres que no pueden aportar de una manera desinteresada en una relación. No tienes que ser un potentado magnate para que estas mujeres te busquen, y lastimosamente, como en el caso de mi antiguo cliente, la apariencia física de una mujer, y sentir que aparentemente ella gusta de ti puede nublarte el juicio y pensar que algo de genuina atracción, enamoramiento o amor hay en ella.

Mi idea ahora es darte algunas claves para que puedas distinguir algunos “detalles” que pueden pasar desapercibidos pero que muestran rasgos de carácter de una mujer interesada por el dinero:

1. Desea regalos costosos: No se conforma con algo que no esté a la moda, que no sea caro. Si piensas que con una carta romántica bastará, pues te equivocas, para ella los lujos, lo exclusivo, la marca lo son todo, te lo harán saber, y podrás notar su disgusto ante un regalo “poco generoso”, te dirá que se merece lo mejor y que más vale que te enteres.

2. Nunca paga, nunca invita: Su rasgo principal es la falta de generosidad, la falta de reciprocidad, será poco detallista y esperará ser tratada como María Antonieta, esperando tapetes rojos a sus pies y detalles en cualquier ocasión. El marco que una mujer así maneja es que “los caballeros siempre pagan.” Ella no dará nunca nada, pagará siempre con sexo y placer, esa es su forma de sobrevivir. Si estás con una mujer así tendrás una relación vacía, basada en la una parte física que pronto se agotará si ella encuentra alguien con más dinero. Nunca tendrás la certeza de que ella está contigo por ti, por lo que eres, sino por lo que tienes.

3. Sientes que es una mujer cómoda, sin objetivos profundos a largo plazo: Esto es bien interesante, cuando hablas con esta mujer no sientes que tenga propósitos en su vida, y mucho menos no parece tener intención de trabajar duro por lograr las cosas en la vida. Estas mujeres pueden ser de dos clases: mujeres educadas como princesas desde niñas, caprichosas y que tenían todo al alcance de la mano, o mujeres arribistas que tuvieron una infancia precaria y con poco acceso a privilegios, pero que sienten que deben conseguir alguien que les dé la vida que se merecen y escalar en la pirámide social. En últimas estas mujeres son vacías y no tienen un sentido de reto en la vida, desean que todo lo hagas tú y todo lo pongas tú. No mueven un dedo. Cree tener derecho a todo, por tanto es abusiva con tus cosas.

4. Es demasiado curiosa por tu situación financiera: Desde el primer día no se ruboriza en preguntar por tu ingreso, por tus deudas, por los activos y pasivos que tienes. Si respondes bien a sus preguntas estará contigo, y respecto a tus ingresos ella calculará cuándo debe pedir y esperar de ti, y créeme será muy ambiciosa. Con tal de que estés con ella será egoísta e incluso hará que pierdas oportunidades con tal de amarrarte a su lado. Hay algunas tan peligrosas que incluso te retendrán quedando embarazadas de ti, he visto muchos hombres dejando atrás una beca en el exterior porque su ambiciosa compañera desea retener su alcancía al lado.

5. Mujeres físicamente atractivas: Mujeres cargadas de sensualidad y sexualidad, que sospechosamente parecen estar “muy dispuestas”. Aunque pueda haber mujeres interesadas poco atractivas, las muy hermosas son un verdadero peligro porque estimulan tu ego, tu propia vanidad, te sientes bien de salir con ellas y tú también las utilizas un poco a la forma de trofeo de exhibición. Pues bien, ellas también te están utilizando y de una forma latente están “cobrando” por acompañarte o por estar involucradas contigo. Son propicias para actuar en hombres con baja autoestima, hombres pasados de años, y hombres pudientes pero físicamente poco atractivos.

6. Su patrón de recompensa es marcadamente sexual: Esto implica que entrarás bajo el patrón de premio/castigo sexual. Cuando quiere algo te persuadirá dándote placer, cuando esté caprichosa simplemente te dirá que no está para sexo ese día. Al final te tendrá manipulado con sus atributos, totalmente condicionado y ella, como en el caso de mi cliente, tendrá la sartén por el mango.

7. Son extremadamente celosas: Su mecanismo es la manipulación, como buenas en su oficio lo primero que harán es aislarte, de amigos, familia y por supuesto de otras mujeres, de tus amigas, de tu mamá, de tu abuela. El propósito de aislarte no es otro que evitar algún amigo o familiar sensato que te abra los ojos y la ponga al descubierto.

8. Notas que en frente tuyo utiliza sus atributos con terceros para conseguir lo que desea: Ves que para obtener un simple descuento coquetea con el vendedor, que tiene un amigo al cual le muestra el escote para que le ayude con un trabajo para el semestre, si se pincha coquetea con algún hombre para que le cambie la llanta. La mujer interesada lo hará incluso delante de ti, porque es la forma que tienen de conseguir lo que desea por sencillo que sea, eso es todo lo que hará, no moverá un dedo, querrá que los demás (y por supuesto tú mismo) la atiendas y le hagas la vida fácil.

9. Están obsesionadas con el status: La ambición es la palabra que las define, anhelan un buen status, una buena condición social, llena de comodidades, lujo y gustos. Al ser en su gran mayoría arribistas rechazan a las personas que tienen un bajo estatus social, son arrogantes y odiosas con meseros, aseadoras, celadores y personas que prestan servicios. No les interesan los problemas sociales o económicos de su país, son indiferentes a las injusticias de la sociedad. Simplemente no les importa.

10. Sus amigas también cumplen su perfil de ambición: Ella no está sola, pertenece a un club: El club de las chicas súper ambiciosas. El modus operandi de estas mujeres hace que operen en grupos, he visto grupos de estas mujeres en las discotecas, cazando ejecutivos de alto perfil, extranjeros, aspirantes a narcotraficantes, universitarios de la mejor universidad del país. Son varias, y cada una le sigue el juego a la otra y te pueden decir “nunca la vi tan enamorada como lo está de ti”.

11. Son marcadamente vanidosas: Su forma de vestir, sus gustos demuestran apego por lo material, se rigen por lo visual, juzgando fácilmente a quien no está a la moda o no es atractivo(a), sus juicios carecen de profundidad y aunque puedan ser inteligentes y preparadas su inteligencia es sólo un artilugio más para conseguir lo que quieren.

Si caes en manos de mujeres así huye tan lejos como puedas. Asegúrate de no seducir con tu billetera, por más abultada que la tengas. Busca mujeres trabajadoras, que luchen por sus objetivos, que sean generosas y desinteresadas, y sé un poco desconfiado porque no todo lo que brilla es oro.

Fuente: naxoseduccion.blogspot.com