Video: Jochy Santos se opone a la difusión de una entrevista caliente…

El “Hombre de la Carcajada” Jochy Santos solicitó al comunicador Ovandy Camilo no difundir la entrevista que este le realizará en su espacio a través de las redes sociales “Casi un late Night” por entender que tras divulgarse la conversación televisiva “afectaría mi imagen”.

El llamado lo hizo Jochy en su espacio “Divertido” que se transmite por Telemicro (canal 5), al tiempo, de que agradeció a Camilo tomarlo en cuenta para su show.

“A Ovandy Camilo y a todo su equipo de producción. Le dimos una entrevistas en días pasado, entonces, me involucré mucho en la producción. Debo admitir que estaba subida un poquito de tono, pero fue que me entusiasme ahí y no quise matar la dinámica del programa, Ovandy me jucho y él me conoce”.

Indica el portal Masvip.com.do que Santos agregó en el comentario que “quiero decir que la entrevista no va. Esta censurada la entrevista”, asegura.

Asimismo, explicó que más adelante le dará una nueva entrevista donde se hará un “trabajo más al paso”.

“Asumo la decisión del equipo de producción que me lo han hecho en función de mantener y cuidar nuestra imagen”.

Jochy finalizó con una frase de Leopoldo Fernández “Tres Patines”: “Si se mete la pata y se saca pronto te quedas bien”.

En parte de la entrevista que le realizará el presentador del “Quita Truño” en su “Casi un Late Night” se ve a un Jochy Santos estar sentado en un mueble mientras es entrevistado por Camilo; sin embargo, la nota discordante es cuando entre una joven (mujer) con una minifaldas y una blusa amarrada a la cintura y comienza a levantársela delante de Santos