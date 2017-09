Dominicana participa en Miss Princess Of The Globe Universal

La modelo y ex reina de belleza Priscila Gómez representará una vez más a la Republica Dominicana en playas extrajeras, ahora en Turquía , participara en el concurso internacional “Miss Princess of The Globe Universal 2017”, donde participan más de 50 países.

Esta es la primera vez que la República Dominicana tiene una representante en este evento que se realiza cada año en diferentes países.

Las participantes tendrán una estadía de diez días desde el 25 de septiembre hasta el 3 de octubre donde estarán desarrollando sus pruebas de talentos y cualidades que poseen, e intercambiando culturas y tradiciones del país representado.

“Siempre trato de dar todo de mí, me esfuerzo al máximo para hacer una digna representación de mi país, que tan orgullosamente me siento de el, por eso en cada evento que me toca representar a mi patria, lo hago con mucho orgullo”, puntualizo la candidata Priscila Gómez, quién busca ganarse la codiciada corona.

La dominicana, fue preparada por un equipo que dirige Concept by Migdoel Figueroa quién es director del MISSRDUS en los Estados Unidos.

La modelo Priscila Gómez, fue electa como Miss Turismo Bávaro Caribe en el año 2011, dentro de su reinado represento al país en varios certámenes internacionales y desde entonces ha participados en varios eventos y representado diversas marcas de productos e instituciones.

Sobre Miss Princess of The Globe Universal

SRTA princesa de la WORLD ® es el nombre oficial del concurso internacional en habilidades de belleza y de comunicación para niñas de 16 a 26 años de edad. El objetivo del concurso es unir a la categoría más baja edad de la mujer. La experiencia de este evento y el interés de colaborar organizadores de todo el mundo han demostrado la viabilidad de este proyecto.

La diversidad de disciplinas (desde actuaciones interesantes, paseos a la comunicación móvil con Internet), en línea con la celebración gradual de la final de la competencia en varios países del mundo, tiene todos los requisitos previos para llegar a los jóvenes de todo el universo.

El singularidad de este caso radica en la realidad que no sólo evalúa parámetros tales como la belleza o las mediciones, pero además evalúa las habilidades de comunicación, la brillantez y encanto natural.