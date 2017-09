Revelan el misterioso significado que tiene la canción “Aserejé”

La canción “Aserejé”, del grupo andaluz Las Ketchup, fue número 1 de ventas en más de 20 países en 2002, y el significado de su estribillo fue un misterio durante 15 años.

Aserejé, ja dejebe

tejebe tude jebere

Sebiunouba

majabi an de bugui

an de buididipí

Un usuario de Twitter, @Kueaff, parece haber resuelto el misterio de esa letra tan extraña. Según su teoría, el protagonista de la canción es un muchacho llamado Diego, que llega drogado a una discoteca y el DJ pasa su canción favorita: “Rapper’s Delight”, de The Sugarhill Gang.

Entonces, cuando suena la canción en el lugar, Diego “la baila y la goza y la canta”. Pero la canta mal, porque la letra está en inglés y porque él está muy drogado.

Esta es la letra que Diego intentaba cantar:

I said a hip hop

Hippie to the hippie

The hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it out

Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie

To the rhythm of the boogie the beat

Fuente: infobae.com