Ella dejó su carrera de Derecho para convertirse en actriz porno

Ella Hughes no se arrepiente de haber dejado el primer año de la carrera de Derecho para apostarlo todo a una profesión radicalmente distinta: la industria porno.

“Mis profesores decían que la pornografía y el Derecho no eran compatibles. Que un título en esta especialidad necesitaba gente respetable y que yo no tenía ese estatus con mi perfil ‘online’. Tenía que decidir si quería seguir estudiando o no. Acabé eligiendo el porno”, dice Ella Hughes, de 22 años, en una nota de El Confidencial.

El año pasado participó en un episodio de ‘Juego de Tronos’ y recientemente su contribución en el cuarto capítulo de la serie ‘Sex Map of Britain’, emitido por el canal BBC 3 (junto a un artículo publicado por la web del medio público británico), le ha hecho cobrar notoriedad. De hecho, en Instagram es una reina y lo aprovecha al máximo. Tiene más de 100 mil seguidores y el objetivo de seguir creciendo.

“Creo que no voy a salir jamás de esta industria”, dice. El Derecho ya no está en sus planes. “Mi vida habría sido muy aburrida si me hubiera convertido en abogada. Por el contrario, he viajado por todo el mundo y he conocido a gente muy auténtica con la que nunca hubiera entablado contacto fuera de la industria. Honestamente, no puedo imaginar mi vida sin la pornografía”.