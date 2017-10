“Viuda” de “Quirinito” :Me enamoré de él, ¿por qué me cuestionan?

Jennifer Estefani Domínguez Hernández, viuda de Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, dice ser una mujer enamorada y se aferra a su verdad para desmentir la suposición de que su matrimonio fue una trama para burlar a la justicia dominicana.

Domínguez Hernández, quien dice ser profesional con tres maestrías y representante desde el país para una empresa en el extranjero, habría conocido a “Quirinito” “mucho antes de 2011”. Pero es en 2014 -estando este condenado a 30 años de reclusión por asesinato- que se enamora y se casa con él.

“Yo soy una mujer que creía en un amor incondicional y que amo a Pedro con mi vida. Me casé consciente de lo que estaba haciendo porque yo me enamoré de Pedro, ¿por qué me cuestionan?”, se pregunta la mujer a quien señalan como cómplice en la supuesta muerte fingida para escapar de la justicia.

Entrevistada por la periodista Addis Burgos, de la cadena NCND, y reseñada por el periódico Listín Diario la viuda insiste en tratar de convencer a la opinión pública de su esposo murió a causa del cáncer que le permitió abandonar la cárcel para cumplir condena desde su residencia.

“El día que él se murió él estaba durmiendo y quedó dormido. Cuando lo toco veo que no se mueve”, contó.

Según su versión, una vez se certifica la muerte de “Quirinito” ella lo informa al supervisor del régimen de mediolibre y al procurador de la corte de apelación de San Francisco de Macorís, pero dice que ninguno visitó la residencia ni la interrogó al respecto.

Pero, a pesar de la apertura que muestra para hablar de su relación, no cede en su negativa a responder ante las autoridades los cuestionamientos sobre la ubicación del cadáver.

“Sus familiares enterraron el cuerpo en ese lugar y no han querido alimentar el morbo que existe”, asegura.