Liz Soto: ¨Mucha gente dijo de mí: ¨Ah mira que rápido se puso un pintalabio rojo¨

Santo Domingo. Tras casi dos años de la partida de Pachy Carrasco, por primera vez su viuda Liz Soto, concedió una entrevista donde abre su corazón y comparte lo que fue esta difícil experiencia de vida.

Durante la entrevista Soto en el programa Mujeres al Borde, admitió haber sido muy juzgada por haber regresado a trabajar en comedias a los medios a los pocos meses del fallecimiento de su esposo.

¨Mucha gente dijo ¨ah mira que rápido ella se puso un pintalabios rojo¨, como si eso tuviera que ver en cómo me siento¨, explicó la actriz en la entrevista a transmitirse este próximo sábado 16 de diciembre en Mujeres al Borde.

Estos comentarios se originaron tras su retorno a los medios formando parte del equipo de humor del programa Vale por Tres, donde comenzó a trabajar luego de haber pasado años alejada de los medios por enfocarse en el cuidado de su familia.

¨Seguimos manejando la pérdida de Pachy, mucha gente me para en la calle y me dicen ¨que bueno que han podido superarlo¨, pero eso no se supera, uno aprende a vivir con eso¨, expresó.

Su ejemplo de superación y actitud positiva ante la vida la han hecho merecedora de la admiración de muchos, sin embargo, admite no sentirse especial por lo que enfrenta.

¨Mi historia resalta porque soy una figura pública, pero mi historia se repite en 5 de 10 hogares, hay muchas guerreras allá afuera. Hay muchas mamis fajadas¨.

Sobre la decisión de optar por su familia por encima de su carrera, que la llevó a hacerlo y los resultados que obtuvo también es parte de lo que comparte Liz Soto como testimonio.

Esto y más es parte del contenido de Mujeres al Borde este próximo sábado 16 de diciembre a partir de las 11.30 de la noche por Telesistema, canal 11.