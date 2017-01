Domínguez Brito recibe a Hipólito Mejía y conversan sobre Valle Nuevo

SANTO DOMINGO.- El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, llamó a todos los sectores a integrarse en la lucha por la recuperación del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo).

Tras recibir en su despacho al expresidente de la República, Hipólito Mejía, Domínguez Brito valoró su preocupación y acercamiento de cara a la necesidad que tiene el pueblo dominicano de unirse para proteger Valle Nuevo.

“Es lo que he expresado al presidente Mejía, es lo que estamos expresando. Para rescatar Valle Nuevo se necesita asumir responsabilidad y establecer un proceso, y ese proceso debe hacerse conforme no solo a la ley sino atendiendo a los problemas humanos, que no se maltrate a nadie, que no haya irrespeto”, dijo el funcionario.

Agregó que en el caso de todas estas personas, los que viven allí, “a todos los que quieran estamos pidiendo que se involucren en las jornadas de reforestación y la creación de viveros y las brigadas de protección a los fines de que ellos sean parte de todo esto”.

Enfatizó en que hay una voluntad de rescate de Valle Nuevo siempre respetando la ley y sobre todo respetando al más necesitado. “Cualquier decisión implica un costo, implica que alguna gente no se va a sentir bien, pero este costo hay que asumirlo con toda responsabilidad”, dijo.

Mejía y Domínguez Brito dialogaron sobre la ejecución de la resolución 14-2016, luego de que el expresidente enviara una comunicación al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, con ciertas observaciones sobre la aplicación de estas medidas.

En tanto, Mejía sostuvo que espera que se pueda sostener un diálogo con todos los sectores, y reiteró que su intención al escribir la carta al presidente de la República era buscar la solución al problema, informó 7dias.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente enfatizó en que existe un diálogo permanente, y se han sostenida sendas reuniones con diversos sectores incluidos sacerdotes y pastores de esa zona, así como con productores.