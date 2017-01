Edwin Encarnación no jugará en el Clásico Mundial

El dominicano Edwin Encarnación, en declaraciones para Z Deportes (Z101 FM), sostuvo que no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pues así se lo pidió la plana mayor de los Indios de Cleveland.

“Fue algo que no había hablado con nadie. Estaba a la espera de ver qué pasaba con la agencia libre. El presidente de los Indios de Cleveland me había pedido que no juegue, y luego que nos reunimos me lo reiteró”, reveló Encarnación.

Edwin, quien viene de firmar un contrato de tres años y 60 millones de dólares con los Indios de Cleveland, le pidió a la fanaticada que entienda su decisión de no jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, pues él se entregó mucho en el evento pasado.

Durante la entrevista, Encarnación agradeció a la ciudad de Cleveland por el recibimiento dado en el Quicken Loans Arena, donde el público le pidió ponerse de pie y LeBron James fue a saludarlo para darle la bienvenida.

“Es un honor para mí que un jugador como LeBron James se dirija donde mí a saludarme, es un gesto muy noble de su parte”, indicó Encarnación a Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez, Tenchy Rodríguez y Héctor Gómez.

Encarnación entrará a su décimo tercera temporada, con Cincinnati, Toronto y ahora con Cleveland.