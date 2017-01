Denuncia que $98 mil pesos desaparecieron de su cuenta

Un ahorrante del Banco de Reservas amaneció este jueves encadenado frente a la entidad bancaria en reclamos a 98 mil pesos que alegadamente desaparecieron de su cuenta de ahorro hace siete meses.

Ramón Orlando Urbáez se encadenó junto a sus dos hijas menores, como forma de presionar a las autoridades del Reservas para que devuelvan su dinero, que hace siete meses fue desviado y no han dado respuesta a la situación.

“Tenía mi dinero guardado ahí y se me desapareció y ahora los ejecutivos se niegan a mostrarme las cámaras porque yo no le he puesto la mano a ese dinero”, dijo.

Aseguró al periódico Dominicanoshoy.com que hace seis meses reclama de manera pacífica y al observar que se han negado a solucionar su situación se instaló con sus niñas a protestar para que el pueblo se entere de lo que está aconteciendo en este banco.

Alegó que reside en los Barracones del sector Camboya de esta ciudad, al tiempo de señalar que se enteró de que su dinero había desaparecido cuando se dirigió a la entidad, ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez, a retirar 10 mil pesos y que una de las cajeras lo puso al tanto de que solo tenía 200 pesos.