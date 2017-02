El bochinche entre Don Miguelo, Nabila Tapia y José Reyes

Santo Domingo. Los bochinches no se detienen y en su mayoría surgen en las redes sociales.

Sucede que hoy Nabila Tapia, compañera sentimental Don Miguelo, recibió un mensaje vía Instagram del pelotero José Reyes, algo que molestó mucho al intérprete de “Nota de pasión”.

El exponente urbano se molestó tanto con el jugador de los Metros de Nueva York que le dedicó unas cuantas palabras: “Díganle a @lamelaza_7 que me salude a mi también. ahahahaha estos palomos no se miden no respetan los hombres, toca reírme, #Elmejordelbloque”.

De inmediato las reacciones del público no se hicieron esperar y le entraron con todo a Don Miguelo:

Eso si que si las mujeres empiezan a subir lo que le tira don Miguelo no le da la data a nabila para subir todas esas fotos… le escribió @PrisCastillo

Nabila y Don Miguelo todo lo hacen por sonido. Que inmaduros son esas dos personas!, le dijo @Thalia_x4

Mientras que Ambar Mejía comentó lo siguiente Tan ridícula Nabila como Don Miguelo! @MejiaAmbar

Fernando Pascual calificó el acto de Palomería “Palomeria por parte de Don Miguelo! “