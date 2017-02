Estados Unidos retira visa al diputado Fidel Santana

El diputado Fidel Santana denunció ayer que le fue impedida la entrada a Estados Unidos, donde tenía previsto dictar una conferencia con motivo de la Semana de la Identidad Dominicana.



Al explicar lo ocurrido a reporteros del periódico Listín Diario , Santana dijo que su viaje estaba programado para el pasado jueves, pero fue suspendido por la tormenta de nieve que afecta a esa nación. El vuelo fue movido para el viernes a las 8:30 de la noche, por lo que cuando llegó al área de chequeo de la línea aérea Delta se le informó que no podían hacerle el registro porque habían sido notificados por el Departamento de Migración de Estados Unidos de que él no podía ingresar a territorio norteamericano.

Al requerir información en el área sobre lo ocurrido, dijo que los representantes solo se limitaron a decir que no tenían más información al respecto, por lo que debía dirigirse a la embajada norteamericana.

“No he sido informado de estas razones. Pretendo discutir el tema con la Comisión Política de mi partido y dirigir una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, a los fines de que el Congreso requiera de las autoridades norteamericanas una explicación sobre el particular”, dijo el dirigente de izquierda vía telefónica.

Santana, quien es presidente del Frente Amplio, indicó que su visa vence el 2022. “La he usado en diversas ocasiones, la última vez que fui a Estados Unidos fue el día de las elecciones norteamericanas, de regreso de Cuba hice escala en Miami, sin problema alguno, salvo que en todos los ingresos a Estados Unidos me paran y me conducen al Departamento de Migración para interrogarme siempre sobre los mismos elementos de mi trayectoria de militancia de izquierda”, dijo.

Atribuye la decisión al cambio de política migratoria que ejecuta el gobierno norteamericano.

Aseguró que si por su condición de dirigente de izquierda de toda la vida y “siempre de rechazo a la injerencia extranjera en mi país y mi posición de reclamo de respeto a la autodeterminación, si por esa razón me quitan a visa, para mí es un orgullo”.