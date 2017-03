El triste presente de los ex miembros de Jackass

A comienzos del 2000 marcaron una verdadera época gracias a las peligrosas, e innecesarias, pruebas que realizaban.

Se trata de Jackass, la popular serie de MTV en la que sus protagonistas realizaban arriesgadas acrobacias y que se transformó en una de las más exitosas de la cadena.

Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Ryann Dunn y Bam Margera eran algunas de las estrellas del polémico espacio, quienes alcanzaron la fama y el dinero gracias al éxito del programa.

Varios años han pasado desde entonces, y actualmente cada uno de ellos se encuentra en sus proyectos personales.

Johnny Knoxville

Después de probar suerte -sin mucho éxito- en el mundo de la actuación en California (EE.UU.), Knoxville se convirtió en uno de los fundadores y protagonista de Jackass.

Gracias a esta serie alcanzó la fama, la que le sirvió como catapulta para por fin participar en películas de cierto renombre.

Después del término de la serie de MTV continuó dedicándose al cine, aunque sus locuras en televisión no le salieron gratis. Una de las consecuencias con las que debe lidiar, es que sólo puede orinar dos veces al día y a través de un catéter que conecta su pene con la vegija. Esto producto de un truco que realizó para el show Nitro Circus y que le generó serios daños en su zona genital.

Steve-O

Uno de los más arriesgados en la serie fue sin duda Steve-O, pero tras el fin del show, la vida del artista circense cayó en un espiral que por poco termina por acabar con él.

En 2009 se estrenó el documental Steve-O: Demise and Rise, en el que el miembro de Jackass aparece en su etapa más oscura.

Consumo de cocaína, de ácido nitroso y arriesgadas maniobras que ni siquiera los dobles de películas se atreverían a realizar, forman parte del registro que evidencia las razones de por qué sus ex compañeros en Jackass decidieron internarlo en un psiquiátrico.

A pesar de varios intentos de suicidio, Steve-O logró rehabilitarse, y aunque actualmente continúa realizando shows con cierto grado de peligro, su vida personal es bastante más tranquila.

“Ver a Knoxville frente a los toros es de lo más difícil que he hecho. Eso se ve en las películas; simplemente no me parece que esté bien. Personalmente, creo que fui muy irresponsable con todo lo relacionado a los tiburones (se enterró un anzuelo en la boca y se tiró al mar para nadar con tiburones)“, comentó hace unos meses a través de una entrevista con Vice.

“Después de haber llegado tan lejos, ver a Knoxville pararse frente a un toro y terminar en silla de ruedas sería horrible. ¡Pero ver una película de Jackass sin que Johnny se pare frente a un toro sería un puto fraude!”, agregó.

Ryan Dunn

Cuando el proyecto de Jackass recién estaba comenzando, Knoxville llegó hasta la casa de Bam Margera para grabar algunas secuencias.

Así fue como conoció a Ryan Dunn, el mejor amigo de Margera y quien no tuvo problemas para protagonizar las más insólitas pruebas.

Desde entonces Dunn se convirtió en miembro estable del elenco, y ganó mucha popularidad entre sus seguidores, especialmente por su carisma.

Pero tras el final del programa, un accidente lo cambiaría todo. El 20 de junio de 2011 Dunn chocó su Porsche 911 GT3 con un árbol mientras manejaba a más de 210 km/h, en una zona de Pennsylvania en que el límite permitido era de sólo 89 km/h.

Posteriormente el auto se incendió, provocando la muerte de Dunn y de su acompañante, Zachary Hartwell, asistente de producción en Jackass. De acuerdo a las investigaciones posteriores, se confirmó que Dunn iba completamente ebrio.

Bam Margera

Sin duda es uno de los que pasó por los momentos más complicados. Nos referimos a Bam Margera, patinador profesional y uno de los más recordados de la serie.

De actuales 37 años, Margera se vio envuelto en un alcoholismo que lo hizo involucrarse en muchísimas peleas en bares y clubes.

El propio Margera reconoció públicamente que su debacle comenzó tras la trágica muerte -de la que jamás se ha podido sobreponer- de su inseparable amigo Ryan Dunn, y que falleció en 2011 luego de estrellar su Porsche 911 GT3.

A través de la serie Family Therapy with Dr. Jenn (“Terapia familiar con Dr. Jenn”, en español) de VH1, Margera volvió a aparecer en televisión, producción en la que ha mostrado su lucha contra el consumo excesivo de alcohol.

Chris Pontius

Chris Pontius, conocido dentro de otras cosas porque caracterizaba a Party Boy en Jackass, continuó haciendo de las suyas en programas de televisión.

Una de estas experiencias televisivas fue Wildboyz, espacio en el que junto a Steve-O realizaban todo tipo de peligrosos actos con animales. Recordada fue la escena en que se atrevió a beber semen de caballo.

Hoy en día está dedicado a hacer shows de comedia junto a otros de sus ex compañeros en Jackass, con quienes recorre Estados Unidos y Canadá.

Tal como sucede con el resto, es un asiduo de las redes sociales, especialmente de Instagram, en la que cuenta con casi 600 mil seguidores.

Wee Man

Jason Acuña, más conocido como Wee Man, se volvió sumamente popular gracias a las bromas que realizaba con el obeso del grupo, Preston Lacy.

Tras el final de Jackass, comenzó a realizar tours con algunos ex compañeros en los que repitió algunas de las bromas que realizaban en el show. Además exploró su faceta empresarial, instalándose con un restaurant en California.

Wee Man no quedó ajeno a la muerte de Ryan Dunn, de hecho era uno de sus más cercanos, motivo por el que se tatuó la cara del fallecido miembro de la serie en su pierna.

“Bueno, es algo que probablemente habría hecho por cualquiera de nosotros si alguno estuviera en esta situación. Voy a tatuármelo, sí, es lo que voy a hacer”, comentó poco antes de hacerse el diseño.

