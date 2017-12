El brujo que da los números cambia de lotería

El espiritista (Brujo), Cristian Casablancas, quien afirma dar los números de la lotería volvió nuevamente a ofrecer por televisión los “premios”.

Aunque advirtió que ya no jueguen sus combinaciones por la Lotería Nacional ni Quiniela y Palé porque en estas bancas no lo quieren vender, exhortando a que solo hagan sus apuestas en “Lotto Real” que es la que actualmente no permite sean bloqueadas las combinaciones que ofrece.

Al parecer le están ofreciendo dinero por atrás y quizás algo de las ventas le corresponde.