Hace un tiempo en mi trabajo se suscito un debate entre varias personas que decían que Arjona no era tan original como todos creen, el otro grupo decía que le copiaba a Sabina, buscando en Internet encontré en Taringa algunas de las canciones de los dos autores y la verdad es que hay muchas coincidencias, aquí algunos fragmentos de ellas para que sean ustedes quienes comparen.

Joaquín Sabina: “Vivo justo detrás de la esquina no me acuerdo si tengo marido si me quitas con arte el vestido te invito al champan… (…) y después, para que mas detalles ya sabéis.. copas, risas, excesos ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción?” PEOR PARA EL SOL – 1992

Ricardo Arjona: “Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa después de un par de tequilas veremos que pasa para que describir lo que hicimos en la alfombra si basta para resumir que le besé hasta la sombra” HISTORIA DEL TAXI – 1994

Joaquín Sabina: “Solo como un poeta en el aeropuerto” ASI ESTOY YO SIN TI – 1987

Ricardo Arjona: “Solo como Octavio Paz en una disco de moda” SOLO – 1993

Joaquín Sabina: “Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama” CALLE MELANCOLÍA – 1984

Ricardo Arjona: “Me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostalgia le doy un beso en el cuello a tu espacio vacío” REALMENTE NO ESTOY TAN SOLO – 1994

Joaquín Sabina: “Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera contarle que el universo era mas ancho que sus caderas le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa pero ella prefería escuchar mentiras piadosas” MENTIRAS PIADOSAS – 1990

Ricardo Arjona: “Yo no quería mentir me hiciste un mentiroso hoy digo lo que quieres oír como un acto piadoso” MENTIROSO – 1998

Joaquín Sabina: “y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte” INCLUSO EN ESTOS TIEMPOS – 1994

Ricardo Arjona: “Olvidarte es recordar que es imposible olvidarte” OLVIDARTE – 1998

Joaquín Sabina: “Y el Lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día” Y SIN EMBARGO – 1996

Ricardo Arjona: “Amanece de nuevo el día otra vez a recomenzar sabes que será aburrido monótono y desabrido te llevas un pan a la boca y tal vez un poco de leche” MONOTONIA – 1999

Joaquín Sabina: “El agua apaga al fuego y al ardor los años amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño y cada vez peor y cada vez mas rotos y cada vez mas tú y cada vez mas yo sin rastro de nosotros” AMOR SE LLAMA EL JUEGO – 1992

Ricardo Arjona: “Porque el fuego lo apagamos con lágrimas porque en vez de dar mas nos dimos menos por perdernos en orgullos absurdos que no hacían mas que herirnos” SE HA IDO EL AMOR – 1999

Joaquín Sabina: “Los profetas urbanos salen de sus guaridas Cuando la noche calza sus botas de metal y bailan abrazados el loco y el suicida” NEGRA NOCHE – 1980

Ricardo Arjona: “Yo bailo al son que me toca la vida soy medio loco y suicida” BAILA CONMIGO – 1993

Joaquín Sabina: “Vivo en el número siete, calle Melancolía” CALLE MELANCOLÍA – 1984

Ricardo Arjona:. “Vivo en la calle Amores, piso 6 numero 28? AUN TE AMO – 1994