¿Quién le pagará por los daños?

Santo Domingo. Ayer se desprendió un tubo en la avenida 27 de febrero esquina Leopoldo Navarro, resultando afectada la joven Karina Gónzalez, quien transitaba en ese momento en su vehículo, cuando el pedazo de plástico se cayó desde el elevado, para qué sirve el mantenimiento que cada mes le dan a esos elevados, esto pudo terminar en una tragedia.

Este es el desahogo de Karina, publicado en la red social de Instagram, desde donde pide que alguien se haga responsable, especialmente al Ministerio de Obras Públicas.

Una publicación compartida de Karina Gonzalez (@karinagonzalez1378) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 1:31 PDT

“Esto me ocurrió hoy a las 2:00 de la tarde en el retorno de la Avenida 27 de Febrero esquina Leopoldo Navarro… Me cayo el tubo del desagüe del elevado causando daños a mi vehículo y a mi persona… Ahora me pregunto cual es el paso a seguir? Espero recibir el apoyo necesario del ministerio de obras públicas ya que esto no es mi culpa y entiendo deben asumir sus responsabilidades. La @ametrd poner multas sabe, pero solucionar problemas ciudadanos no… No recibí nada de ayuda de su parte, solo que moviera mi vehículo para no obstaculizar el tránsito. .. Pero como pueden ver no se podía ver bien con el vidrio roto…. Entonces me pregunto donde recae esta responsabilidad? Y así dicen que están trabajando? Donde esta el mantenimiento que se le debe dar a los elevados? Que es lo que pasa en este país? Dios mio hasta cuando? Esto pudo haberme matado, pudo haber matado un peatón. .. Llame a obras públicas y debo esperar el martes porque ya no están las personas encargadas. QUE IMPOTENCIA!!! @mopcrd @ametrd @diariolibre”