Al menos 19 muertos en un atentado contra un concierto de Ariana Grande en Mánchester

Mánchester, Reino Unido. Al menos 19 personas murieron y 50 resultaron heridas este lunes por la noche en un atentado en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad británica de Mánchester, informó la policía.

“Hasta ahora se confirmaron 19 muertos, y unos 50 heridos”, anunció la policía de Mánchester en un comunicado, precisando que consideraban el hecho “un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario”.

El comunicado precisó que la policía recibió el aviso de una explosión en el recinto con capacidad para 21.000 personas hacia las 22H35 (21H35 GMT).

La artista estadounidense tiene un gran tirón entre los adolescentes, y el público que asistió al concierto, a juzgar por los primeros testimonios, no superaba, en su mayoría, los 20 años.

Video shows chaos inside Manchester Arena after the house lights came on following tonight's Ariana Grande concert. https://t.co/t3V36IND2B pic.twitter.com/Imuwkro9mG

— ABC News (@ABC) 23 de mayo de 2017