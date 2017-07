Corriente “Por el rescate del PRD” depositará tres instancias ante el TSE

Santo Domingo Este. Cobijados bajo el lema “Por el rescate del PRD” miembros del Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), realizaron un encuentro en el municipio Santo Domingo Este, donde dieron a conocer un pliego de iniciativas que se proponen implementar a fin de rescatar esa organización políticas de las acciones erráticas y anti históricas en la cual según dijeron se encuentra actualmente esa organización y así lograr un mayor crecimiento y fortalecimiento del mismo.

La actividad estuvo encabezada por los dirigentes Aníbal García Duverge y Guido Gómez Mazara, quienes explicaron a los presentes la situación actual que vive ese partido y los propósitos de ellos para lograr rescatarla de quienes según dicen lo tienen secuestrado.

Aníbal García Duverge explicó que este recorrido que inició en Santo Domingo Este es con el propósito de orientar a los perredeístas de la situación actual, así como también para que se organicen a fin de ganar la próxima convención interna pautada para marzo del 2018.

Lamentó que actualmente ningún organismo interno del PRD esté cumpliendo sus funciones y consideró que el partido está “secuestrado en la mente y acciones de Miguel Vargas”.

El veterano dirigente perredeísta dijo que sin el conocimiento de la Comisión Política del PRD y en violación a los estatutos se le han otorgado a Miguel Vargas Maldonado poderes especiales de quien dijo maneja el partido como si fuera “un Hitler” del siglo XXI.

García Duverge añadió que una próxima visita es para que “los dirigentes presenten los trabajos realizados, tanto de los Comité de Bases registrados y la cantidad de compañeros conquistados para el Rescate del PRD”.

En iguales términos se expresó Guido Gómez Mazara quien explicó que unos de los propósitos de ese proyecto es transparentar las finanzas de la organización y que las mismas sean utilizadas para el fortalecimiento de la institución.

Dijo que la última vez que el PRD colgó en su página web la forma en que gasta su presupuesto fue en el año 2013 y desde entonces no ha vuelto a hacerlo de forma pública, por lo que presentará una instancia ante el TSE para que este le ordene al presidente de la organización a que explique en forma detallada cómo ha gastado los millones de pesos que le ha entregado la Junta Central Electoral.

Otra instancia que será depositada será la que reclamarán ante el TSE que a todos los perredeístas les permitan el acceso a las instalaciones del partido, “no solo a quienes respaldan a Miguel Vargas”. Una tercera instancia será que se le ordene a la dirección del PRD respetar las normas que establece quienes son las personas que deben asumir los cargos si el titular renuncia o fallece, como establecen los estatutos y no por caprichos del actual presidente.

En definitiva, se proponen impugnar el concepto de “poderes especiales” que le concede un poder inmenso al “amo”, como definen ellos a Miguel Vargas Maldonado.

Todo esto se explica porque, desde el punto de vista de quienes quieren rescatar al PRD, “Miguel Vargas quiere tener un partido chiquito para hacer negocios grandes”.

Gómez Mazara dijo que es necesario que el PRD llegue al poder para cumplir con diversas deudas sociales que tiene acumulada por ser una institución que abraza la social democracia como ideología.

“Cuando digo que el partido tiene que volver al poder hago referencia de sus ideas de cambio, son sus consideraciones respecto a sus políticas sociales, es reducir la desigualdad social, es que la inversión en el sector educativo sea más eficiente, que la salud llegue a todos por igual. Cito esto como ejemplo, el porcentaje para el sector salud en América Latina es de 4.0 del Producto Interno Bruto y en el país 2.9, esas son las ideas que deben llevar al PRD al poder y este hacer las transformaciones que el país requiere” precisó Gómez Mazara.

Añadió que no existe una visión del partido blanco ahora con el pacto con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de las ideas del PRD en el gobierno.

Guido criticó que en la actualidad la dirección del PRD en la coyuntura que vive es “un partido al servicio del bolsillo de Miguel Vargas. Cualquier esfuerzo Democrático, plural, participativo en donde las bases decidan, eso no existe. Miguel quería un partido chiquito para hacer un negocio grande yo lo dije hace mucho y lamentablemente se ha concretizado esa aparición”

Adelantó que el próximo martes depositará por ante los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), varias instancias contra la violaciones internas a las organismos del partido blanco, entre las que citó tres casos que laceran la institucionalidad, la transparencia y la unidad partidaria.

Agregó que el esfuerzo de esos dirigentes es sin tener que ofenderse trabajar por el rescate de esa histórica organización política.

“Este partido lo vamos a recuperar todos y todas, primero con la gracia de Dios, segundo con la fe de que 78 años de historias necesitan del esfuerzo, la vocación del servicio y del trabajo que otros no han asumido. Nuestra tarea no es contra una persona, sino más bien hacer del PRD lo que siempre fue y lamentablemente no está haciendo en la actual coyuntura. No es contra una persona es contra el método reitero” explicó Gómez Mazara.

Gómez Mazara precisó que “el PRD debe ser un partido que premie al talento a la vocación de servicio, el trabajo, el esfuerzo, porque si el único valor en el partido es el dinero dejemos esto, porque ninguno de los que estamos aquí lo que hemos avanzado no ha sido en base al dinero “

En el encuentro estuvieron presentes Antonio Rafael Durán, Ramón Valdez, Felipe Castro, Francisco Tellerias, Adalgisa Álvarez, Ludovina Díaz, Luis Amado Vargas, Bolívar Herrera, Leudy Peralta, Ramón Durán, Miguel Matos, Bolívar Herrera, Aurelio Moreta Valenzuela, Osvaldo Germosen, Anulfo Pimentel, Rafaela Aquino, Miguel Tejeda, Juan Alberto Michel, Felix Luna, entre otros importantes dirigentes del PRD.