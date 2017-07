“Todas mis acciones fueron correctas”, insiste el yerno de Trump

Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, insistió este lunes en que no mantuvo contactos indebidos con funcionarios rusos durante la campaña electoral de 2016.

“Todas mis acciones fueron correctas y ocurrieron en el curso normal de los acontecimientos de una campaña muy singular”, declaró tras comparecer una comisión del Senado que investiga la supuesta intromisión de Moscú en los comicios estadounidenses.

“Permítanme que sea muy claro: no coludí con Rusia, ni conozco a nadie de la campaña que lo haya hecho”, dijo Kushner en una breve declaración en la Casa Blanca.

“No tuve contactos inapropiados. No he dependido de fondos ruso para mis negocios. Y he sido totalmente transparente en proporcionar toda la información solicitada”, enfatizó el empresario de 36 años.

El esposo de Ivanka Trump compareció durante más de dos horas a puertas cerradas ante la Comisión de Inteligencia del Senado que investiga la posible colusión en el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia contra Hillary Clinton.

Poco antes de ingresar a esa reunión, Kushner había divulgado una declaración escrita, de 11 páginas, en las que admitió haber contactado a funcionarios rusos en cuatro oportunidades, pero negó toda colusión con Moscú.