Hijo de Corporán de los Santos dice que perdona a quienes traicionaron a su padre

Santo Domingo. Ángel Luis Corporán, hijo del fenecido animador de televisión Corporán de los Santos tiene grandes planes a futuro, entre esos se encuentran continuar y superar el legado dejado por una de las figuras de mayor peso en la historia de la comunicación en la República Dominicana.

El joven de 17 años de edad agradece a Frederick Martínez haber recibido la primera oportunidad como presentador en el programa “Pégate y gana”. “Estoy iniciando una carrera que me dejó mi padre, voy por esa carrera, voy por ese camino, voy a luchar voy a ayudar a mi madre y a toda mi familia… El despertó el ser mio de trabajar y siendo esa emoción cada vez que entro a ese estudio llamado Rafael Corporán de los Santos, siento esa emoción al entrar y ver gente que necesitan ayuda, yo también quiero ser parte de eso” expresó.

Ángel Luis es fruto de la relación que tuvo Corporán de los Santos y la cantante Grissel Báez.

En la actualidad Ángel Luis cursa el tercero de bachillerato, pero no pierde tiempo, desde ya se está planeando prepararse para los retos a futuro, adquiriendo conocimientos de locución, producción de TV y todo lo relacionado a la comunicación.

Al cuestionarle sobre las personas que traicionaron a su padre, Ángel Luis dijo estar dispuesto a perdonar a quienes le fallaron a Don Coporán, indicando que no guarda rencor hacia nadie y que si se les acercan nos les va a rechazar.

Fue a los 12 años de edad cuando tuvo que enfrentar la partida de su padre “El nunca se cayó, siguió adelante, siempre me decía, si llamas a Dios y el no te responde, no te desesperes que el nunca llega tarde”.