Ojo, así intentaron robarle el vehículo

Santo Domingo. Una amiga lectora que prefiere mantener el anonimato, denuncia como intentaron robarle su vehículo después de ir a lavarlo en un car wash ubicado en el centro de la ciudad.

Hola José

Te escribo porque acabo de pasar por una situación muy incómoda y quisiera que la compartieras para que otros no pasen por esto, fuimos a lavar el vehículo en la estación de combustible Axxon que está en la 27 de Febrero casi Núñez de Cáceres, de ahí salimos para el supermercado Jumbo de la Luperón, siempre que me parqueo lo primero que hago es colocar el bastón, ahí notamos que no estaba en el vehículo, lo buscamos por todas partes hasta que llegamos a la conclusión de que en el car wash lo habían desmontado, algo extraño para mi pues en nueve años que tengo con carro nunca me habían desmontado nada de un carro para lavarlo.

Decidimos ir a hacer la compra rápido porque sabemos que el carro, aunque tiene su alarma de fábrica, no está seguro así, cuando bajamos con la compra, estimo media hora máximo, el carro tenía el llavín forzado y el carro estaba sin seguro, te resumo que lo forzaron y lo abrieron, ahora mismo abre con los botones pero con la llave no se puede abrir el carro, no teníamos nada de valor gracias a Dios dentro pero cuando solicitamos las cámaras a la seguridad de Jumbo, se limitaron a tomar fotos al vehículo y tomar mis datos, que si veían algo me llamaban, ni un numero me dieron.

Pensamos dos cosas, o nos siguieron desde el car wash, quienes desmontaron el bastón o da la casualidad que justo hoy en Jumbo abrieron el carro, cuando fui al lavadero estaba muy molesta y lo peor fue la actitud del encargado de que fue por proteger el carro que desmontaron el bastón, primero alegó uno de los que limpia que fue “el nuevo” que después resulta que no es nuevo, no dan ni el beneficio de la duda que pueden tener una persona que avisara para seguirnos justamente cuando nos dejaron sin el bastón.

Ambas compañías dejan mucho que desear, perdón si hay faltas ortográficas pero estoy aun nerviosa del momento que hoy me tocó vivir, gracias a Dios estamos bien y el carro no se lo llevaron pero es aun tal la impotencia que ni la denuncia pudimos poner, eran las 10:10 y la secretaria del destacamento trabaja hasta las 10….

Por favor dejemos mi nombre anónimo, ya mañana llamare a ambas empresas a ver si alguien da la cara y ver que hace el seguro que por lo menos es “full”.