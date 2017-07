Michael Miguel: Si tú no tienes 10 millones de pesos, entonces no eres nadie

Santo Domingo. El animador de televisión Michael Miguel Holguín dijo que en la República Dominicana se irrespeta a muchas personas porque no tienen en su cuenta de banco la suma de 10 millones de pesos, cuando no tienen un carro del año o cuando o les hace falta un apartamento de lujo.

“A mí el dinero no me gusta, voy a tener mucho dinero, pero por una razón, no quiero que nadie se burle de mí, no porque me guste el dinero sino porque aquí hay un grupo de idiotas que porque yo no tenga un millón de pesos quiere decir que yo soy un asqueroso… Te faltan el respeto si tú no tienes un buen carro, ni un buen apartamento y están equivocados, porque un buen carro y un buen apartamento es algo muy temporal” le dijo al comunicador Brea Frank en una entrevista.

En la conversación que se dio dentro de un carro, Michael Reveló que su compañera Yubelkis Peralta tiene un vehículo que cuesta 7 millones de pesos. “Yubelkis tiene un vehículo que le costó como 7 millones de pesos, yo no quiero ese vehículo, no me interesa” expresó bien molesto.

La figura principal del programa “De extremo a extremo” dijo que figuras como Corporán de los Santos y Freddy Beras Goico murieron dejando problemas económicos porque nadie puede sostener un liderazgo en base a tener el mejor carro, la mejor jeepeta o la mejor finca.

Durante el video de 14 minutos Michael Miguel criticó la forma en que las presentadoras se venden a través de las redes sociales, resaltando que muchas tienen una sobre exposición.

