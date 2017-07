“La reelección no pasa, no es posible, Danilo ha perdido muchos puntos”

Santo Domingo. Para el expresidente Hipólito Mejía es muy difícil que pueda darse nuevamente la reelección del presidente Danilo Medina, debido a que ha bajado la aceptación del mandatario.

“Eso no pasa, no es posible, Danilo ha perdido muchos puntos”, comentó en una visita al director del periódico Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.

Consideró que “el staff completo se ha emborrachado” en el Gobierno del presidente Medina, por lo que les recomendó que “aterricen”, en un encuentro en el que coincidieron él y el mandatario en Baní, con productores de café.

“Ellos decían que yo mantenía una relación afectuosa con él, yo he hablado dos veces con Danilo en seis años, público, porque yo no me junto con nadie en privado”, expresó.

Indica la nota de Diario Libre que el exmandatario, en actitud muy afable, luego hizo memoria, y recordó que se ha visto en tres ocasiones con Medina; la primera en su primer período de gobierno en el 2014 con productores agropecuarios en Villa Mella, la segunda cuando le visitó en su residencia en ocasión del Plan Nacional de Regularización y la tercera en Baní.

También negó que se haya reunido con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, a los fines de ser el candidato presidencial de esa organización, aunque no descartó serlo de un conjunto de partidos de oposición en el 2020.

Confesó que su mayor preocupación es la deuda que está tomando el gobierno, así como la inseguridad que afecta al país.

PRM y convención

Mejía descartó que se vaya a producir choques entre él y el excandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, en la búsqueda de la candidatura presidencial de esa organización política para los comicios del 2020.

Destacó que su comportamiento no ha sido el de confrontar con otros líderes, y puso como ejemplo que su hija Carolina Mejía fue la candidata vicepresidencial de Abinader en los comicios del 2016.

Agregó, no obstante, que “tú no tienes control de los contrarios tuyos aunque tú lo quieras decir”.