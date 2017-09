Alcatel revela la serie de smartphones IDOL 5

Basado en el legado de la familia IDOL de ofrecer calidad, valor y buenas experiencias de usuario a los consumidores, Alcatel lanzó los nuevos e icónicos smartphones IDOL 5S y IDOL 5. Con un llamativo diseño y fabricación de primera calidad, estas nuevas ediciones de la serie IDOL tienen como objetivo brindar a las personas activas y que aman la diversión, las herramientas y tecnología de smartphones que necesitan para vivir la vida al máximo.

“Nuestros clientes viven el ahora, por eso asumimos la misión de darles un rápido acceso a las tecnologías de smartphones que les permitan aprovechar al máximo cada momento,” expresó Nicolas Zibell, CEO de TCL Communication. “Con la serie de smartphones IDOL 5, Alcatel brinda experiencias multimedia envolventes y una tecla Now personalizable que permite a los usuarios celebrar la alegría y la emoción de vivir.”

IDOL 5S: Experiencias multimedia envolventes

El IDOL 5S tiene una delgada y elegante estructura metálica de 7,5 mm que contiene una pantalla ultrabrillante de 5,2 pulgadas y 423 ppi envuelta en vidrio curvo 2.5D, logrando bordes fluidos como la seda. Sus dos altavoces frontales se integran de manera imperceptible a la estructura de vidrio y metal para realzar la elegancia de su aspecto.

El IDOL 5S fue creado para capturar fotos clarísimas y selfies sensacionales. Presenta una cámara trasera de 12 MP con un gran tamaño de píxel de 1,25 µm, apertura f/2.0 y enfoque automático híbrido ultrarrápido (PDAF+CAF) con flash LED de dos tonos. Su cámara frontal de 8 MP viene equipada con un increíble tamaño de píxel de 1,4 µm y flash frontal. Este fantástico dispositivo también viene con funcionalidades de valor agregado para crear Cinemagraphs (fotos con mínimos elementos en movimiento) y Light Trace (una técnica de imagen que agrega luz a un objeto poco iluminado mientras toma una fotografía de larga exposición).

El smartphone brinda excelentes experiencias multimedia que incluyen calidad de audio envolvente sin necesidad de que los usuarios configuren múltiples parámetros o naveguen por un complejo ecualizador. El smartphone viene con una potente solución de audio espacial y dos altavoces de 3,6 W. Moviendo un simple indicador, el usuario ajusta fácilmente el sistema para sus oídos y así establece sus preferencias de audio. El sistema de sonido inteligente luego adapta automáticamente el audio y continúa aprendiendo de los hábitos auditivos del usuario para que la música llegue eficazmente a sus oídos.

IDOL 5: Elegante apariencia y fabricación

Con un “look and feel” similar al IDOL 5S, el IDOL 5 supera las expectativas del usuario. Incluye una cámara trasera de 16 MP equipada con una apertura f/2.0, un gran tamaño de píxel de 1,12 µm, y enfoque automático híbrido ultrarrápido (PDAF+CAF) con flash LED de dos tonos. El IDOL 5 también viene equipado con una cámara frontal de 8 MP con un increíble lente gran angular de 84° y flash frontal para asegurar que las selfies salgan siempre espectaculares.

Acción instantánea con la Tecla Now

Ambos smartphones, el IDOL 5S y el IDOL 5, traen incorporada una Tecla Now personalizable, que los usuarios pueden preconfigurar para iniciar apps específicas o realizar tareas o acciones en particular. Los usuarios del IDOL 5S pueden utilizar la tecla física dedicada para disparar una acción o acceder a la aplicación que más les guste. Los usuarios del IDOL 5 simplemente tocan la exclusiva Tecla Now flotante, posicionada en cualquier lugar de su pantalla de inicio, para disparar las acciones que realizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, pueden personalizar la Tecla Now para iniciar la aplicación de la cámara, llamar a un contacto, iniciar la grabación de sonido, escribir un correo electrónico, y más, siempre con un simple toque.

A continuación se enumeran algunas características adicionales:

Alcatel IDOL 5S Alcatel IDOL 5 Procesador MediaTek MT6757CH MediaTek MT6753 Memoria ROM de 32 GB y RAM de 3 GB ROM de 16GB y RAM de 3 GB Conectividad 4G LTE Cat4 4G LTE Cat4 Batería Batería de 2850 mAh Batería de 2800 mAh

Alcatel IDOL 5 estará disponible en algunos mercados de Latinoamérica a partir del tercer trimestre de 2017. Los precios y la disponibilidad variarán en función del mercado y se anunciarán posteriormente.

Para obtener más información sobre la serie de smartphones Alcatel IDOL 5, visita el sitio web de Alcatel.