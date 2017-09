Influyente locutor boricua pide a sus compatriotas salir hacia República Dominicana

El analista Jay Fonseca, quien labora en WKAQ, emisora de Univision en Puerto Rico, está pidiendo a sus compatriotas salir en masa hacia República Dominicana por el Ferry.

El locutor explicó en un video colgado en su cuenta de Facebook que en la embarcación del Ferry caben unas 2mil personas y desde Santo Domingo pudieran llegar hasta Estados Unidos sin problemas.

Fonseca exhortó además a quienes aún permanecen en la isla del encanto quedarse en territorio dominicano debido a que la renta, los hoteles y otros servicios básicos no son tan caros, esto en lo que se restablece el orden en su país de origen.

El costo por viaje en el Ferry es menor a 200 dólares persona.

” En República Dominicana puedes rentar con mucho menos dinero un buen apartamento o una buena casa, y vivir allá en nemores condiciones que lo que se está viviendo acá” dijo el comunicador.

Si yo pudiera y de hecho se lo he recomendado a mis familiares, yo me iría, mi trabajo me hace quedarme aquí por mi rol y mi labor, pero a mis familiares yo le hubiera dicho hace rato que se fueran.. Yo no sé por qué ” puntualizó.