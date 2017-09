Presentadora solicita ayuda para cirugía de emergencia

La presentadora de televisión Geisha Montes de Oca solicitó ayuda para una cirugía de emergencia con el fin de extirparse unos quistes en el aérea de las piernas que desde hace dos semanas no le permiten caminar debido a que se les inflaman.

La también actriz explicó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para practicarse la operación, por lo que creó una cuenta en la página “Go fund me” con el propósito de recaudar fondos para su cirugía de urgencias.

“Queridos amigos tengo cientos de quistes en mis piernas que se están multiplicando y necesito una cirugía de emergencia. Estos quistes causan infecciones internas en mis piernas y cuando esto ocurre la pierna se inflama de una manera horrible dolorosa y no puedo caminar por al menos dos semanas”, publicó en su Instagram.

La joven agrega que está corriendo peligro de que alguna de estas infecciones se pueda pasar a la sangre y causar una “sepsis”, una enfermedad que puede ser letal.

Indica el periódico Listín Diario que Geisha se destacó al principio de su carrera en concursos de belleza y fue finalista del concurso de talentos de la cadena Univisión Nuestra Belleza Latina cuando ganó su compatriota Francisca Lachapel.

Se le ha visto con frecuencia en el programa “Aquí se habla español” (Antena Latina) y ha actuado en algunas películas, entre ellas “Todos los hombres son iguales”.

“He creado una página de go fund me con el propósito de recaudar fondos para mi cirugía y les digo que cualquier ayuda es más que valorada de corazón. Gracias a todos los que me están apoyando hasta con compartir este mensaje”, manifestó.

“Muchísimas gracias por su amor”, concluyó la ex presentadora de “Aquí se habla Español”.

Aquí el link para ayudar a Geisha Montes de Oca. www.gofundme.com/geishamontes

La sepsis es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana.

Las sustancias químicas liberadas a la sangre para combatir la infección desencadenan una inflamación generalizada, lo que conduce a la formación de coágulos de sangre y la filtración de vasos sanguíneos.

Esto causa un pobre flujo sanguíneo, lo que priva a los órganos de nutrientes y oxígeno. En los casos más serios, uno o más órganos puede fallar. En el peor de los casos, la presión arterial baja y el corazón se debilita, lo que lleva a un shock séptico.