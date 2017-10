Bonny Cepeda dice nunca usó drogas ni lavó dinero del narcotráfico para conseguir fama

Santo Domingo. El artista y compositor dominicano, Fernando Antonio Cruz mejor conocido como “Bonny Cepeda”, dijo que a diferencia de sus compañeros de orquesta, nunca acudió al uso de drogas ni al lavado de dinero del narcotráfico para conseguir fama y trascender como músico, ya que su educación y rectitud le ayudaron para que nadie le hiciera propuestas de este tipo, por lo que fue conocido como el “Trujillo” del merengue en RD.

Bonny Cepeda reveló que el problema de consumo de estupefacientes fue el principal motivo de la desintegración de la famosa banda “Los Hijos del Rey” y además, fue el detonante para que saliera del grupo musical “Bonny con Kenton”, resultando así su lanzamiento como solista.



“Hice una jaula a mi alrededor y no permití que me afectaran los vicios, moriré con lo que he conseguido hasta el momento “, expresó Bonny.

Entrevistado en el programa “Lo Que Otros Callan” que se transmite por Teleradio América canal 45 y 12 del cable a las 3 PM, el músico Cepeda manifestó que el merengue está atravesando un momento complicado por lo que debe buscar conectar con el público joven, pero para lograr esto debe trabajar en conjunto con la radio y apoyarse mutuamente.

El compositor dijo que el merengue necesita ponerle un color diferente y actual tanto a las letras como a la melodía para que los jóvenes puedan disfrutar de él.

Por otro lado, indicó que uno de sus anhelos era convertirse en senador de República Dominicana pero el miedo le impidió incursionar en la política. Asimismo, expresó su admiración por el presidente Danilo Medina ya que entiende que debe ser difícil desempeñar un papel tan importante para el país.

De igual modo, consideró que el expresidente Leonel Fernández es una persona digna de admirar, por el trabajo que realizó y por su gran capacidad intelectual de decir las cosas al pueblo dominicano.

Se recuerda que Bonny Cepeda fue el primer merenguero dominicano en ser nominado para el premio Grammy en el año 1986 con el álbum Noche de Discotheque, obteniendo un sin número de premiaciones en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y Perú.