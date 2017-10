Miss RD Universo 2017 está delicada de salud

La actual Miss República Dominicana Universo 2017, Carmen Muñoz, se encuentra delicada de salud por lo que pidió una oración a sus seguidores para recuperarse lo más rápido posible y continuar con los compromisos de la organización.

En varios mensajes en sus redes sociales Carmen no se refirió a los problemas de salud que padece, si no que por el contrario dijo que no hablará sobre el tema.

“Por este medio les informo que estoy delicada de salud y estaré ausente en las redes y en las actividades sociales”, indica Muñoz en un mensaje.

En otro comentario la representante de San Francisco de Macorís que se coronara el pasado mes de agosto agregó:

“Sobre el tema, hasta el momento no compartiré información alguna. Espero respeten este momento y me pongan en sus oraciones”.

Indica el portal Masvip.com.do que aparentemente, Carmen se le habría sido operada la nariz, situación que se le complicó.

Carmen Muñoz ganó la corona del Miss República Dominicana Universo 2017 a finales de agosto en la ciudad de Santiago.

El Miss Universo 2017 será la 66.ª edición del certamen de belleza que se realizará el domingo 26 de noviembre en el Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas.