Parques eólicos en ultramar podrían generar energía al mundo entero

Miami, Estados Unidos. Los parques eólicos construidos en mar abierto pueden generar mucha más energía renovable que los terrestres, posiblemente lo suficiente para alimentar al mundo entero, aseguró un estudio estadounidense el lunes.

Investigadores de la Carnegie Institution for Science descubrieron que la mayor velocidad del viento sobre el océano abierto podría producir cinco veces más energía que la generada por turbinas eólicas en tierra.

Aunque actualmente no existen parques eólicos de aguas profundas a escala comercial, los resultados sugieren que vale la pena investigar esta tecnología, aunque la potencia variaría según las estaciones.

“En el invierno, los parques eólicos del Atlántico Norte podrían proporcionar suficiente energía para satisfacer todas las necesidades actuales de la civilización”, sostuvo el informe publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En el verano, en cambio, “sólo podrían generar suficiente energía para cubrir la demanda de electricidad de Europa, o posiblemente de Estados Unidos”.

El estudio se basa en modelos informáticos que comparan la productividad de los grandes parques eólicos de Kansas con imaginarios yacimientos eólicos masivos erigidos en mar abierto.

En algunas áreas, particularmente en el Atlántico Norte, los parques eólicos oceánicos serían mucho más potentes porque la resistencia de las turbinas eólicas no ralentizaría los vientos tanto como lo hacen en tierra.

Además, se considera que los parques eólicos en aguas abiertas tienen mayor capacidad para capturar la energía que se origina en lo alto de la atmósfera y transportarla a la superficie, donde las turbinas pueden extraerla.

“Encontramos que gigantescos parques eólicos oceánicos son capaces de aprovechar la energía de los vientos en gran parte de la atmósfera, mientras que los parques eólicos en tierra permanecen restringidos por los recursos eólicos cercanos a la superficie”, dijo la coautora del estudio Anna Possner.