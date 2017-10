La NFL pide a los jugadores permanecer de pie durante el himno de EEUU

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dijo el martes que quería que sus jugadores se mantuvieran de pie durante el himno de Estados Unidos, en un intento por mitigar la controversia que ha perseguido al mundo del deporte desde las primeras semanas de la temporada.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, envió un memorándum a los equipos reiterando la preferencia de la liga para que los jugadores escuchen de pie el himno The Star-Spangled Banner de los Estados Unidos.

“Como muchos de nuestros aficionados, creemos que todo el mundo debe estar de pie para el himno nacional. Es un momento importante en nuestro juego”, escribió Goodell.

“Queremos honrar nuestra bandera y nuestro país, y nuestros fans esperan eso de nosotros”, añadió.

Goodell reiteró la preocupación de la NFL por respetar las “opiniones y preocupaciones sobre temas sociales críticos” de los jugadores.

“La controversia sobre el himno es una barrera para tener conversaciones honestas y hacer un verdadero progreso en los temas subyacentes. Necesitamos pasar de esta controversia y queremos hacerlo junto con nuestros jugadores”, subrayó.

La política existente de la NFL dice que los jugadores “deberían” honrar al himno pero no lo hace explícitamente obligatorio.

Goodell también escribió en la nota que la NFL había desarrollado un plan para lidiar con el tema, que sería revisado en la reunión de la próxima semana en Nueva York.

La NFL ha estado en el centro de la controversia desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “hijos de puta” a los jugadores que se arrodillaron durante el himno en señal de protesta por la desigualdad racial.

La NFL inicialmente se unió en oposición a los comentarios de Trump, con una protesta de gran escala por parte de los jugadores, así como la condena de los dueños de los equipos y el propio Goodell.

Sin embargo, aunque las protestas se han reducido en las últimas semanas, la polémica sigue viva y se dio un nuevo impulso el domingo cuando el vicepresidente Mike Pence salió de un juego después de que varios jugadores de los San Francisco 49ers se arrodillaran durante el himno antes de su partido contra los Colts de Indianapolis.

“Dejé el juego de hoy de los Colts porque @POTUS y yo no dignificaremos ningún evento que no respete a nuestros soldados, nuestra Bandera o nuestro Himno Nacional”, escribió Pence en Twitter el domingo.

Su gesto fue posteriormente criticado y calificado como un truco publicitario cuidadosamente coreografiado.

– A la banca –

También el domingo, el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, aseguró que cualquier jugador de su equipo que se arrodillara durante el himno sería colocado en el banquillo.

“Apoyo mucho al equipo, pero bajo ninguna circunstancia los Dallas Cowboys -no me importa lo que suceda- bajo ninguna circunstancia, vamos a ser una organización con entrenadores y jugadores que no apoyen, estén de pie y reconozcan y honren la bandera”, dijo Jones.

Trump lanzó otro tuit el lunes aplaudiendo la posición del propietario de los Cowboys.

“Un gran saludo a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, que ponga en la banca a jugadores que falten al respeto a nuestra Bandera”, escribió Trump.

“¡Párese para el himno o siéntese para el juego!”, añadió.

El ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, comenzó las protestas en 2016 tras la muerte de varios hombres afroamericanos durante enfrentamientos con la policía y, desde entonces, no ha encontrado un equipo para jugar en la NFL.