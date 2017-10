¿Tienes el hábito de compartir de más en internet?

Sí, es un tema serio y hay motivos para que comiences a preocuparte si hasta ahora no te importaba compartir “toda” tu información personal a través de los dispositivos móviles o prestar el tuyo sin pensar en las consecuencias.

Un estudio realizado por la empresa especializada en ciberseguridad Kaspersky Lab acerca de los hábitos de compartir datos señala que usuarios de todo el mundo ponen en peligro su información confidencial por la forma en que comparten tanto su información como sus dispositivos físicos. Según el informe, las personas que comparten sus datos con otras son más propensas a experimentar dificultades en su vida digital. Por ejemplo, casi la mitad de los usuarios que comparte sus datos en línea ha experimentado pérdida de información en sus teléfonos inteligentes (47%).

EN LA REGIÓN

De acuerdo con el informe, en Latinoamérica, 92% de los usuarios comparte fotos y videos de sus viajes, 73% comparte fotos y videos de sus hijos y 30% comparte contraseñas, que incluyen el registro automático en sitios web y aplicaciones. “Los riesgos son aún mayores para aquellos que comparten su información con desconocidos, pues 59% de los usuarios de teléfonos inteligentes que ha compartido con personas que no conocen, admite haber perdido sus datos. En América Latina, 21% de los usuarios fue propenso a compartir información con otros que no conocían”, informa Kaspersky.

MÁS PROBLEMAS

Las personas que comparten su preciada información de manera digital también informan haber sufrido problemas en sus dispositivos. En los teléfonos inteligentes, los problemas más comunes incluyen publicidad intrusiva (51%, comparado con 25% de los usuarios que no comparten), problemas con la batería (41%, comparado con 17% de las personas que no comparten), aplicaciones que funcionan en sus dispositivos sin su consentimiento (19%, en comparación con 6% de los usuarios que no comparten) y las infecciones de malware (14%, en comparación con 4% de las personas que no comparten).

PRECAUCIÓN Y DISCRECIÓN

Las posibilidades de pérdida de datos son relativamente escasas entre aquellos que no comparten su información con otras personas. El informe indica que entre aquellos que no comparten datos en absoluto, solo una minoría ha perdido información (13% en sus teléfonos inteligentes, 23% en sus computadoras, y 4% en sus tabletas). “Nuestra investigación muestra que cuando las personas comparten su información digitalmente con mucha frecuencia, estas son más propensas a enfrentar problemas con sus dispositivos y tienden a perder su información, lo que hace que su vida digital sea más difícil”, comentó Andrei Mochola, de Kaspersky Lab, informó LD.

