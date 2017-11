Tiene miedo por pasquín amenazante atribuido a Blas Peralta

Santo Domingo.- Edward Montás expresó preocupación por su seguridad por un panfleto que circula en las redes con amenazas de muerte, supuestamente firmado por Blas Peralta.

Precisó que la amenaza es contra él, la viuda del ex rector de la UASD, el coronel, un chofer y un amigo.

Edward Montás, principal testigo del asesinato del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, el viernes 11 de marzo de 2016, por Blas Peralta, empresario del transporte y ex presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), manifestó en El Sol de la Mañana su temor por el pasquín amenazante que circula en las redes.

Dijo que en el panfleto, supuestamente de la autoría de Blas Peraltes, advierte que si no es favorecido con la apelación este miércoles 8 de noviembre para variarle la condena de 30 años, se van con él, porque no se va solo, Edward Montás, la viuda del ex rector, el coronel, el chofer y un amigo, involucrados en el caso.

Edward Montás sostuvo que aunque desconoce la procedencia del pasquín que circula en las rede y si es autoría de Blas Peralta, le preocupa las amenazas.

Indicó que se señala como brazo ejecutor de la amenaza a un hijo de Blas Peralta, que conoció en la campaña de 2016 y que no aparenta ser una persona violencia ni de ejecutar lo que se dice en panfleto.

Indica el portal de Zol 106.5 que Edward Montás expresó su temor porque Blas Peralta, condenado a 30 años por el caso del asesinato del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, es una persona peligrosa, tiene poder económico y está ligado a sectores oscuros.

Recordó que ha tenido que pasar por muchos problemas tras el caso por ser el testigo principal porque estuvo en el restaurante donde discutió con Blas Peralta y luego viajó en la yipeta con Mateo Aquino Febrillet donde resultó asesinato.

Manifestó que no acudirá a la Fiscalía porque no vale la pena debido que Blas Peralta no tiene nada que perder.

El ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, resultó muerto de balas el viernes 11 de marzo de 2016, tras una discusión y pleito entre Edward Montás y Blas Peralta en el restaurante El Lago, de la avenida Anacona, en Santo Domingo.

El ex rector intervenio y llegó en su yipeta a Edward Montás, siendo perseguido por Blas Peralta, que fue golpeado por Edward, y disparó contra la yipeta, matando a Aquino Febrillet.

El Mateo Aquino Febrille era candidato a senador del PRM por San Cristóbal y Edward Montás y Blas Peralta eran candidato a diputados también por San Cristóbal por el PRM.