Dice el Pachá que le va mejor reconociendo la primera dama que a Leonel Fernández

Santo Domingo. El popular animador de televisión Frederick Martínez dijo a Ensegundos.do que en términos económicos le ha dado mejores resultados reconocer a la primera dama Cándida Montilla de Medina, que al expresidente Leonel Fernández, esto debido a que en el pasado aniversario pocos fueron los que aportaron recursos para celebrar y hacer llegar miles de canastas, premios en efectivo, además de otras ayudas que gestiona a través de su programa.

Para el sexto aniversario de Pégate y Gana, el Pachá dijo que además de presentar un cartelera artística extraordinaria estará regalando electrodomésticos y más de 3mil canastas navideñas.

El gasto por el montaje según nos explicó terminará superando los 9 millones de pesos.

“El año pasado hubo mucha oposición porque se lo dediqué a Leonel Fernández, pero este año me ha ido mejor porque se lo dediqué a la primera dama Doña Cándida Montilla de Medina y gracias a Dios el gobierno me ha apoyado, Turismo, Bichara, BanReservas, la OISOE, los empresarios me están apoyando estoy feliz… ” Dijo en la conversación que dura poco más de dos minutos.

Al conversar sobre las múltiples visitas al Palacio Nacional dijo que se deben a la buena relación que lleva con el presidente.

Nota relacionada: Cándida Montilla recibirá “Estrella Por Siempre” en el sexto aniversario de “Pégate y gana con El Pachá”