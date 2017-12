‘Popeye’ responde agresivamente y afirma que no teme ir a prisión

El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar , Jhon Jairo Velázquez Vásquez, conocido como ‘Popeye’, usó su cuenta de Twitter para hablar sobre su presencia en la fiesta en la que fue detenido el narcotraficante Juan Carlos Mesa, alias ‘Tom’.

‘ Popeye’, quien se encuentra en libertad condicional, se encontraba acompañando a Juan Carlos Mesa, quien celebraba su cumpleaños número 50 en una finca hotel, cuando miembros de la policía irrumpieron la reunión para detenerlo.

El ex brazo derecho de Pablo Escobar no dudó en responder agresivamente a través de su cuenta de Twitter, en donde afirmó que “no es delito ir a una fiesta” y que no tiene “miedo de ir a prisión”, pues asegura que saldría en poco tiempo.

Para la Fiscalía colombiana, la presencia de ‘Popeye’ en el lugar demuestra un incumplimiento a los presupuestos procesales para el beneficio de libertad condicional. Debido a que fueron capturados “un número plural de ciudadanos en situación de flagrancia, portando armas de fuego y estupefacientes”, según informa El Espectador.

Debido a lo sucedido, el mismo Velázquez Vásquez parece haber decidido no seguir colaborando con la Fiscalía en el caso del cartel de Medellín, como lo afirma en un último tuit.

