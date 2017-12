Los “efectos” de las visitas sorpresa

Desde el 2012 a la fecha, el presidente Danilo Medina ha realizado 191 Visitas Sorpresa. A partir de estos encuentros con la gente, han surgido 1,397 iniciativas de desarrollo productivo y/o comunitario.

La información fue ofrecida por el viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Juan Pumarol, en el programa Diario de Cuatro, que se emite por RNN canal 27.

“Con 191 visitas ya se han registrado 1,397 iniciativas de desarrollo productivo y/o comunitario. El 60 por ciento son capítulos terminados con una inversión ejecutada de RD$27,697 millones”.

En ese contexto, aclaró que las Visitas Sorpresa no son un capricho. Estos diálogos francos y cercanos entre el presidente de la República y la gente constituyen un programa de fortalecimiento al desarrollo agropecuario incluyente.

Están fundamentadas en el acceso al crédito digno, asociatividad, titulación de tierras y acciones comunitarias. “Cuando se reúnen esos cuatro pilares decimos que las Visitas Sorpresa forman parte de la visión del presidente de apoyar el desarrollo agrícola de manera sostenible”.

Puntualizó que esos cuatro pilares persiguen mayor producción, soberanía alimentaria, que hoy ronda por el 85%, y generación de empleos.

Destacó el impacto de la democratización del acceso al crédito digno que ha impulsado Danilo Medina desde el inicio de su gestión de Gobierno y que ha liberado a los pequeños productores de la usura.

“La banca tradicional no tenía esa tradición. Ya hay una corriente mucho más democrática de apoyo a los pequeños productores, pero no existía esa tradición”. Precisó que “si no tienen acceso, tienen que ir a los prestamistas y ahí comienza el problema, tasas de interés que van desde un 20 a un 25 por ciento y hasta 30 por ciento semanal”.

Las altas tasas impedían a los pequeños productores acceder a un capital grande. “Usted no puede coger un capital grande a esa tasa y coge 10 pesos pero los tiene que entregar y si no entrega esa tasa de interés tan alta tiene que entregar su producción y ahí comienza la primera traba”.

Expresó que la falta de títulos de propiedad era otra dificultad que atravesaban los pequeños productores previo al gobierno de Danilo Medina.

“Si no tienen la propiedad de la tierra, tienen una tierra arrendada y están constantemente en conflicto con el que se dice ser, en ocasiones, el propietario”, expresó sobre la situación que el jefe de Estado conoce al dialogar con la gente.

Respecto al pilar de las acciones comunitarias, dijo que “nos encontramos con comunidades muy vulnerables que perdieron el acceso al agua o la electricidad o los caminos vecinales han estado abandonados por tanto tiempo que esa producción no puede llegar más que a una comunidad cercana que no tiene gran demanda”.

En virtud de ello, las Visitas Sorpresa permiten dar respuesta a esas necesidades a través del asfaltado de caminos vecinales, construcción de infraestructuras y donaciones de autobuses y camiones.

De igual modo, valoró la importancia del pilar de la asociatividad. “En una asociación somos un núcleo. Estamos hablando de miles de plantas para poder satisfacer a una provincia o suplir desayuno escolar”.

Hasta el día de hoy, más de 700 asociaciones y/o cooperativas han sido impactadas por las Visitas Sorpresa, beneficiando de forma directa a más de 85 mil socios. “Muchas de esas asociaciones las hemos ayudado a formarse y formalizarse”.

“Si no logramos asociatividad no hay pequeños productores sostenibles. Encontramos gente asociada que hay que formalizarlos porque para que el Gobierno les de financiamiento hay una parte burocrática que hay que cumplir, que es el número de RNC.”

En ese sentido, destacó el organizado y riguroso proceso que conlleva la planificación de las Visitas Sorpresa.

“No es un programa desorganizado. Las Visitas son sorpresa para las comunidades, ese domingo, que nunca habían tenido un Presidente de frente, que se sienta tres horas a escuchar a todo el que quiere participar”.

Señaló que los comunitarios son convocados para recibir a los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), del Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) o al ministro de Agricultura.

“No deja de ser una convocatoria importante pero obviamente la sorpresa es que es el Presidente”.

Explicó que, cada semana, el presidente Danilo Medina determina la comunidad que recibirá la Visita Sorpresa en función de los perfiles de proyectos, su visión de Estado y del mapa de pobreza.

“El Presidente dispone de una serie de perfiles de proyectos que es responsabilidad conjunta de nosotros, el FEDA, el IAD, el Bagrícola y las diferentes instituciones. Conoce cuál es el producto, cantidad de miembros, si tienen o no RNC, necesidades de financiamiento y para que lo quieren hacer”.

Expresó que en algunos casos, tras las Visitas Sorpresa, se recompone el plan de producción “para garantizar que el financiamiento que se les vaya a dar sea efectivo en función de la demanda, porque tienen que pagar”.