Murdoch achica el imperio Fox y lo concentra en noticias y deportes

La decisión del magnate Rupert Murdoch de vender el grueso de 21st Century Fox tras medio siglo de expansión reduce su imperio a un grupo concentrado en noticias y deportes.

La venta de sus activos en cine y redes de televisión, retira a Fox del negocio de la producción de contenidos de entretenimiento y lo torna menos involucrado en materia de distribución.

¿Qué le queda a Murdoch tras esa venta por 52.400 millones de dólares a Walt Disney Co.? Esencialmente, Fox retiene tres activos clave: las redes de televisión Fox Broadcasting, Fox News y los canales deportivos Fox Sports 1 y 2.

“Estamos entusiasmados por las posibilidades de la nueva Fox”, dijo Murdoch, un australiano de 86 años en una declaración. “Esto nació a partir de una importante lección que aprendí en mi larga carrera en los medios, es: contenidos y noticias relevantes para los televidentes siempre serán valiosos”.

Fox News es la cadena de televisión por cable con más usuarios en Estados Unidos a pesar de sus escándalos por acoso y su pésima reputación entre los opositores al presidente Donald Trump.

Fox News sigue siendo la firma más rentable del grupo. El propio Murdoch tomó el timón luego que su fallecido fundador y presidente, Roger Ailes, renunció en 2016 acusado de varios casos de acoso sexual.

Al frente de Fox News, Murdoch, quien forjó influencia política en Australia y Gran Bretaña, tiene acceso directo a Trump.

Fox Bussiness es hoy el principal canal de TV especializado en economía en Estados Unidos y Fox Broadcasting Company es llega mensualmente a casi 100 millones de hogares. Fox Sports tiene los derechos de transmisión de la NFL, la MLB y el Campeonato Mundial de Futbol, entre otros torneos.

Antes de que se concrete el acuerdo con Diney Co., 21st Century Fox quiere ahora unir todos esos activos en una nueva compañía Fox que incluirá también a la cadena Big Ten Network.

¿Por qué se hace ahora el negocio? La industria está cambiando drásticamente. El surgimiento de gigantes de emisiones en línea (streaming) como Amazon y Netflix revolucionó la forma en que la gente mira la televisión. Ya no se siente rehén de los horarios de los canales, pueden ver los programas cuando y dónde quieran y pueden evitar las pausas para la publicidad.

“Se vienen muchos cambios”, dijo Murdoch el jueves en Fox Business.

– ‘Realineamiento estratégico’ –

“Vemos eso en la forma en que la gente mira las redes de televisión. Ya no hay lealtad hacia ellas, hay lealtad a programas individuales”, dijo. “Es muy difícil monetizar eso con publicidad”, señaló.

Los analistas creen que al apuntar a noticias y deportes, Fox se torna menos vulnerable a las declinantes audiencias de los programas guionados y de los “reality shows”.

“Noticias y deportes están generando el grueso de sus ganancias”, dijo el analista de inversiones Tuna Amobi, de la firma CFRA Research.

“Lo que está haciendo Fox es un muy calculado realineamiento estratégico de su cartera, al reposicionar sus activos ante un paisaje sumamente competitivo”.

Murdoch, hijo de un editor y ejecutivo de un periódico, empezó su carrera en 1954 al tomar el control de una corporación estatal australiana cuyo único activo importante era entonces la mayoría de las acciones de un periódico de la ciudad de Adelaide.

El trato con Disney excluye las empresas editoriales del imperio Murdoch en Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos en donde incluye a The New York Post y Wall Street Journal, y la empresa de información financiera Dow Jones and Company.