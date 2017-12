El asistente de voz de Google ahora llegará a más usuarios

La información sobre el asistente de voz sale al final del texto.

De acuerdo a datos oficiales, la red social de Instagram es utilizada en la República Dominicana por más de 2 millones de personas que a diario comentan y comparten miles de fotografías y videos, pensando en ellos vamos a recomendar una página que se encarga de seleccionar las nueve imágenes que más me gusta alcanzaron durante todo un año, ya seguramente lo han visto por ahí, se trata de Best Nine, para realizar este proceso que es bastante simple solo debemos acceder hasta la página 2017bestnine.com, una vez allí introducimos el nombre de la cuenta de usuario que deseamos consultar y esperamos 10 minutos para que se realice que se prepare la colección, al concluir guardamos la foto y la llevamos directamente a nuestra cuenta en Instagram.

Pasando a otra información para septiembre del año 2018 las escuelas en Francia estarán prohibiendo el uso de los celulares , aunque los pequeños lleven sus equipos en la mochila, no podrán manipularlo durante las horas de clase ni en el recreo, el ministro de educación francés indica que tomó esta medida debido a que los niños ya no juegan o comparten con otros porque simplemente se la paran mirando la pantalla de su celular.

En la parte final de nuestra entrega para Noticias SIN dimos anoche otra buena noticia para los usuarios de Android que tienen el sistema operativo 5.0 desde ya pueden actualizar la aplicación del buscador Google para dar uso inmediato a su asistente de voz, entre las cosas que podemos programar en el celular o la tableta con nuestra voz se encuentran activar alarmas, conocer el estado del tiempo, encender la linterna, llamar, crear eventos en el calendario, abrir aplicaciones y hasta enviar correos electrónicos, activar el OK Google comando con el que arranca el asistente es sencillo, se abre la aplicación, luego se pasa a los ajustes, seguido de la configuración, tocando la opción que dice voz que abre la detección de OK Google, repetimos tres veces esta palabra y listo. Esto fue todo por hoy.

No olviden hacerme llegar sus preguntas a través de Instagram como Jose Peguero.