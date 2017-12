Gobierno y oposición de Venezuela extienden negociaciones al 11 de enero

Santo Domingo. El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron continuar el 11 y 12 de enero las negociaciones en Santo Domingo para intentar resolver la grave crisis política y socioeconómica del país petrolero.

Tras ocho horas de reuniones en la sede de la cancillería dominicana, las partes pactaron una tercera ronda de diálogo. El primer día se darán cita dos comisiones de trabajo y el siguiente las delegaciones se reencontrarán con presencia de los cancilleres de los países garantes.

“Se ha avanzado notablemente, son seis grandes temas que estamos discutiendo (…) No podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido porque es un conjunto, un paquete; mientras no se llegue a acuerdos en todos, no podemos anunciar”, señaló el presidente dominicano, Danilo Medina.

El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha “avanzado mucho” y que las partes están dispuestas a mantenerse en el diálogo para construir un “acuerdo de convivencia democrática”.

Por su parte, Luis Florido, negociador de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), manifestó que el “clima de la reunión” fue positivo y que hay progresos en algunos acuerdos.

“Falta por avanzar en otros. Necesitamos otra reunión para que pueda haber un acuerdo”, añadió.

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, manifestó en tanto que “la esperanza” de los acompañantes es que “el 12 de enero se va a finalizar el acuerdo”.

– “Restaurar la democracia” –

No obstante el tono conciliador, Rodríguez rechazó la oferta de Estados Unidos de remover las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro si este da pasos para “restaurar la democracia y el orden constitucional”.

“Rechazamos un grosero comunicado del Departamento de Estado, en una intención clara de boicotear el diálogo”, expresó el también ministro de Comunicación.

Los delegados de Maduro han reiterado su principal exigencia: no firmarán ningún acuerdo ni habrá elecciones presidenciales en 2018 si Washington no levanta las sanciones económicas contra Caracas, que según el mandatario socialista fueron instigadas por la oposición.

Esa advertencia choca contra la principal demanda de la MUD para que haya comicios “transparentes”.

Estados Unidos, que sancionó a Maduro y a varios de sus funcionarios y prohibió que ciudadanos de ese país negocien nueva deuda venezolana, negó que las sanciones impidan el envío de alimentos y suministros médicos, e incluso ofreció “asistencia humanitaria”.

Las partes se volvieron a ver tras un primer cara a cara el 1 y 2 de diciembre.

En esa primera ronda plantearon sus exigencias a los cancilleres y delegados de México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas -facilitadores del proceso-, quienes elaboraron una propuesta que se discutió este viernes.

El chavismo acudió fortalecido tras arrasar el domingo pasado en las elecciones de alcaldes, en las que se abstuvieron de participar los principales partidos opositores tras denunciar irregularidades en las votaciones de gobernadores de octubre.

Maduro amenazó con inhabilitar a esas agrupaciones por negarse a ir a las urnas.

– Dardos entre opositores –

Los opositores Antonio Ledezma, quien escapó de su arresto domiciliario a Europa, y María Corina Machado -ambos del ala radical de la MUD-, exigieron no firmar acuerdos que impliquen reconocer a la todopoderosa Asamblea Constituyente chavista.

Las nuevas tentativas de diálogo suceden a otras que fracasaron entre 2014 y 2017.

Mientras, la crisis económica empeora, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que en 2018 podría escalar a 2.349%, según el FMI.

La posibilidad de alcanzar los acuerdos máximos, según analistas, luce distante.

“Una negociación depende del poder de negociación de las partes, y el de la oposición se redujo tras las municipales”, dijo a la AFP el analista Luis Vicente León.

Maduro pidió prepararse para ganar las presidenciales, previstas para fines de 2018, y en las que según su vicepresidente, Tareck El Aissami, buscará la reelección.

Entre octubre y diciembre, el mandatario subió su popularidad de 24,4% a 31,1%, según Venebarómetro.

En contraste, la evaluación negativa de la MUD aumentó de 46,1% a 65,7%, tras fallar en su intento de lograr la salida de Maduro mediante protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

Analistas aseguran que el chavismo querría aprovechar las fracturas opositoras y su posición de fuerza para adelantar las presidenciales al primer trimestre.

Colette Capriles, asesora de la MUD en los diálogos, considera que la diferencia entre esta negociación y las anteriores es “el amplio apoyo de la comunidad internacional” a unas elecciones sin sesgo del poder electoral, aunque advirtió que no está garantizado ningún acuerdo.

“Será difícil ver una elección competitiva, pero quizás sí la liberación de algunos presos y concesiones económicas”, opina por su parte León.