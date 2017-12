La verdadera historia del británico que llegó enamorado de una dominicana

Glyn Thomas Bailey, el británico que vino a conocer a una dominicana que contactó por internet, era un desempleado que vivía en una casa del concejo municipal, en la ciudad de Rhymney, en Gales del Sur, en Inglaterra.

Medios británicos que se han hecho eco del caso de este ciudadano del Reino Unido varado en República Dominicana, reportan que el hombre de 46 años viajó al país porque su madre le dio el dinero para el pasaje, luego que le dijera que iba a casarse con una dominicana que había conocido en el sitio de citas Badoo.

El periódico The Sun entrevistó a la madre de Glyn, Wendy Fitzpatrick, de 66 años, y ella contó la historia.

De acuerdo con la señora Fitzpatrick, Wilfa Soto, es una de cuatro mujeres dominicanas a las que su hijo engañó al afirmarles en conversaciones por internet, que tenía dinero.

Según dijo la señora, Glyn Thomas nunca había estado en el extranjero antes de obtener un pasaporte y volar 6,437 kilómetros a la República Dominicana.

El caso del británico se hizo viral después que Wilfa Soto, la mujer con la supuestamente se casaría, pidió ayuda, pues Glyn había llegado sin dinero ni pasaje de vuelta, y ella no tenía recursos para mantenerlo.

“Mi esposa le compró una computadora portátil y así comenzó a comunicarse con estas mujeres a miles de kilómetros de distancia”, dijo el esposo de Wendy y padrastro de Glyn Thomas, Ciaran Fitzpatrick, al periódico británico.

Conforme a Wendy Fitzpatrick, su único hijo tiene problemas para conservar los empleos y para sostener relaciones duraderas. Reveló que Glyn tiene un hijo de 14 años, al que nunca ve.

Asimismo explicó que Glyn Thomas Bailey, al abandonar su hogar, perdió el derecho a la vivienda del concejo municipal, por lo que a su regreso no tendrá casa donde vivir. “Mientras que no venga la mía, no me importa”, acotó

La señora dijo que si Glyn toca a su puerta, “llamaré a la policía, ya lo hecho antes”. “Sé que soy su madre, pero desearía que nunca hubiera nacido”, expresó Wendy Fitzpatrick al diario.

Además de The Sun, el caso de este ciudadano británico en República Dominicana también ha sido reseñado por los periódicos Daily Mail y Metro, y es tratado por el columnista de Diario Libre, Aníbal De Castro, en su artículo de este sábado titulado Triste historia del Cándido y la Cándida (¿?).

Asistencia sicológica

El pasado 7 de diciembre la jueza de la Instrucción de este distrito judicial de Cotuí, Mairelis Lazala, envió a Glyn Thomas Bailey a una evaluación psicológica, luego de atender una denuncia de maltrato que presentara su anfitriona en el país, Wilfa Soto.

Tras esta decisión, el extranjero fue atendido en el hospital Marcelino Vélez Santana. La semana pasada, la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública lo trasladó a un lugar más tranquilo para tratar la depresión que padece. Personal de la embajada británica en el país también da seguimiento a su caso.

Fuente The Sun/ Traducción de Diario Libre