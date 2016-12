Anota: seis eficaces trucos para cargar el celular más rápido

El tirano marcador de carga de batería en la pantalla del celular marca nuestro ritmo cotidiano con el teléfono. El problema es cuando el bajo porcentaje indica que hay que cargar el smartphone y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Es en ese momento en el que una carga rápida es la mejor ayuda que podemos recibir pero que no siempre está disponible. Algunos factores hacen que cargar nuestros equipos lleva como mínimo una hora y en varios casos hasta dos o tres.

Sin embargo hay algunas opciones que pueden ser útiles y sencillas para agilizar la carga del smartphone. Aquí repasamos seis opciones que pueden ser de mucha ayuda.

1-Apagar el equipo. esta opción simplemente ayuda porque hace que el teléfono esté en total reposo y en consecuencia la batería no está ocupada. Facilita la carga rápida y punto. Antes se decía que ayudaba a la batería ya que cargarla encendido la dañaba pero no es cierto.



2- Utilizar el modo avión. Es similar a apagar el equipo pero conservando algunas funciones. Este sencillo truco lo que logra es que el equipo gaste menos energía ya que en modo avión no entran llamadas ni hay conexión a internet pero se puede acceder a algunas funciones como las galerías de fotos, alarmas o la música que haya en el teléfono.

3- Usar el enchufe de pared y no el USB. Un teléfono se puede cargar con ambas opciones pero usar un tomacorrientes acelera la carga del equipo en comparación a enchufarlo en el USB de la computadora. La carga eléctrica de un enchufe de pared -a través del cargador- es mayor que la que brinda un USB y por eso esta última opción carga más lento.

4- Sacar la funda del equipo. A simple vista no parece una opción muy útil sin embargo quitar la carcasa protectora de un teléfono ayuda a que el equipo no suba su temperatura por demás. En algunas marcas el exceso de calor daña las baterías y por ende afecta al rendimiento y tiempo de carga. Lo mejor es que el equipo se cargue a temperatura óptima.





5- Utilizar cables y cargadores oficiales. Es la mejor opción y también una de las más caras cuando el cargador se rompe. Sin embargo las marcas originales son las que mejor funcionan. En varios modelos pueden acortar al 50% la velocidad de carga. Los cargadores y cables genéricos sirven pero a la larga dañan la batería.



6- Borrar la RAM y “apagar” aplicaciones recientes. Si se necesita cargar el equipo y usarlo al mismo tiempo se puede recurrir a esta opción. Esto significa cerrar las aplicaciones que funcionan en segundo plano y borrar la RAM del teléfono para que no haya gasto innecesario de batería.

