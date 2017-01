El desahogo de Ana Carolina por ataques a su embarazo

Santo Domingo. La modelo Ana Carolina revela que estuvo a punto de perder su embarazo por los comentarios de odio e insultos que ha recibido durante el período de gestación.

Este fue el comentario que la joven emitió anoche antes de acostarse:

“El otro día borré todas mis fotos de mi embarazo de tantas cosas fea que me comentan y casi pierdo mi bebé y por eso iba a mantener mi embarazo oculto porque son tan malo que no respetan una mujer embarazada y decidí publicarlo nuevamente porque me lo pidieron muchos que me siguen y me quieren y estaban preocupados, no más insultos no más comentarios estúpido estoy muy harta”

En otro comentario desde su cuenta de Instagram la presentadora quiso aclarar por qué su barriga no se nota:

“Mi embarazo está en el proceso de no notarse mucho porqué tengo poco meses anuncie mi embarazo cuando tenía 2 semanas y apena estoy en el segundo trimestre de mi embarazo ? la diferencia de Sandra y la insuperable ellas anunciaron su embarazo muy avanzado por eso se le notaba tanto”

