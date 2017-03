Maroon 5 trae su gira mundial a República Dominicana

La agrupación Maroon 5 se presentará en República Dominicana, la banda tres veces ganadora de premios Grammy’s, llegará hasta el Hard Rock Hotel & Casino el sábado 9 de Septiembre.

Con grandes éxitos en múltiples países como “This Love”, “She Will Be Loved”, “Makes Me Wonder”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “One More Night”, la banda que ha vendido cerca de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos a nivel mundial, viene al país bajo la producción de SD Concerts del empresario Saymon Diaz.

Más recientemente, Maroon consiguió su 12mo “Hot 100 top 10” con su ultimo secillo “Don’t Wanna Know” con la participación de Kendrick Lamar, ubicándolos como el grupo más exitoso en la historia de este listado. El sencillo también entro en el #1 de la lista “Billboard Top Tracks”, siendo el tercer sencillo del grupo que debuta en el primer lugar del listado, adicionalmente logro ubicarse en #1 de iTunes. Su nueva canción “Cold” con la participación de “Future” se encuentra ya disponible.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 3 de Abril a las 8:00 am y podrán ser adquiridas en línea a través dehttps://www.tuboleta.com.do y las Tiendas La Sirena, Supermercados Pola y TicketExpress.

El último álbum de Maroon 5, “V”, debutó como #1 en la lista “Billboard’s Top 200” y sus éxitos “Maps,” “Animals” and “Sugar,” se ubicaron todos #1 en la lista “Top 40”. El video musical para el exitoso sencillo nominado al GRAMMY “Sugar” ha conseguido más de un billón de reproducciones hasta la fecha.

V marca el regreso del tecladista original del grupo Jesse Carmichael, reuniéndose con el lider Adam Levine, el guitarrista James Valentine, el bajista Mickey Madden, el baterista/percusionista Matt Flynn, y el tecladista PJ Morton luego de dos años de separación.

Maroon 5 comenzó su nueva gira mundial en Febrero del 2015 por Estados Unidos y continuará durante el 2017. La banda ha realizado más de 120 conciertos en más de 30 países para más de 2, 500,000 de fanáticos.

Consiguiendo su primero de tres premios Grammy como “Mejor Nuevo Artista” en el año 2005 y logrando vender más de 17 millones de álbumes a nivel mundial; los lanzamientos de MAROON 5 han sido reconocidos con disco de oro y platino en más de 35 países.

La banda se ganó a los fanáticos y críticos gracias al sonido hibrido de rock/R&B que presento en su álbum debut, “Songs About Jane” y su doble álbum de platino “It Won’t be Soon Before Long” el cual incluye éxitos como “Makes Me Wonder” y “If I Never See your Face Again.”

En el año 2010, la banda lanza su tercer álbum de estudio “Hands All Over” que incluye su mayor éxito en listados “Moves Like Jagger.” Esta canción desde que se lanzó se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

El cuarto álbum de MAROON 5 “Overexposed” reforzó rápidamente el estatus de “Peso Pesado” en la música mundial, con todos los sencillos lanzados en los primeros lugares de las listas mundiales y logrando el record como el grupo con la mayor cantidad de #1 (seis en total) durante los 20 años de existencia de la lista Top 40 de billboard. Juno con el lanzamiento de este álbum Maroon 5 realizó una de las giras mundiales más exitosas del 2013 con más de 50 millones de dólares en ventas.

El último disco de la banda, [V], recibió certificación de platino en Estados Unidos y en decenas de países a nivel mundial, gracias a sus exitosos sencillos ‘Maps’, ‘Animals’ y ‘Sugar’ que han logrado ubicarse con éxito en la lista Billboard Top 10. “La revista Rolling Stone describió el sencillo ‘Maps’ como “Una aplastante mezcla de funk – soul y gospel”, con este sencillo la banda consolida, una vez más, su estatus en la música popular a nivel mundial, obteniendo el record como el mayor debut para un grupo en las listas Top 40 de radio en 18 años. ‘Sugar’ se convirtió en el octavo #1 del grupo en Estados Unidos y su último hit ‘Feelings’ está subiendo actualmente a los primeros lugares.