Alejandro Herrera: El caso Odebrecht tendrá que aclararse

El Director General del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, declaró este domingo que el caso de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht tendrá que aclararse y que la instancia responsable de hacerlo que es la justicia, por eso llama a la calma y a la sensatez para que no se desesperen pues hay situaciones en este caso que no dependen solo de República Dominicana.

´´El tema de la corrupción y la impunidad son reclamos legítimos normales que nosotros apoyamos´´, declaró Herrera refiriéndose a este escándalo que afecta actualmente al Partido de la Liberación Dominicana por haberse demostrado que recibieron unos 92 millones de dólares en sobornos para la adjudicación de obras de los que aún no se tiene a nadie formalmente acusado.

Entrevistado por Lorenny Solano para Lo que Pasó en 7 días de Telefuturo, Herrera manifestó que la corrupción es una lucha de todos permanentemente y nadie está exento, pero que la labor de los políticos y de un partido como el PLD es trabajar para minimizar al máximo las tentaciones corruptas.

Precisó que a la justicia hay que darle su tiempo para que tome las decisiones en función a los procedimientos y a la forma que ha tomado el caso y aclaró que en lo que no está de acuerdo es con la politización del tema Odebrecht y ha llamado la atención a que no se dejen sorprender con personas que aún no reconocen su derrota después del pasado proceso electoral que vivió el país y que se escudan en movimientos genuinos para emitir sus opiniones.

Herrera habló además de los importantes avances tecnológicos con que cuenta el país en materia aeronáutica, destacando que en los últimos tiempos el proceso de desarrollo que ha experimentado el Instituto Dominicano de Aviación Civil y todo el sistema aeronáutico de la República Dominicana han convertido al país en la actualidad en un referente que cumple con todos los estándares y regulaciones que traza la Organización de Aviación Civil Internacional lo que ha convertido al IDAC en una institución modelo y esto se debe a un trabajo sistemático, a una visión de gobierno y un trabajo en equipo.

Herrera destacó que cuando se analizan todos los indicadores medibles con los que trabaja el IDAC la notas son sobresalientes, desde la transparencia, cámara de cuentas, gobierno electrónico y niveles de efectividad entre la tecnología de la información y comunicación están entre las diez instituciones del Estado que más cumplen, y si la administración pública mide el desempeño a través de su indicador también están entre las primeras diez pero cuando se mide la entidad que regula y supervisa la actividad aeronáutica a nivel mundial sus notas también son sobresalientes según explica su director general.

´´En el año 2009 la República Dominicana fue auditada mediante el sistema universal de auditoria y el resultado fue 86.1%, en la actualidad se realizó la misma evaluación y el resultado internacional fue un 90.69% lo que nos coloca al día de hoy en el sitial número 14 del ranking mundial de los 191 países que integran la Organización Internacional de Aviación Civil y en la región en el número cinco en nivel de cumplimiento junto a Estados Unidos y Canadá´´ manifestó Herrera.

