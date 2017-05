Niña en RD intentó suicidarse influenciada por la serie 13 Reasons why

Santo Domingo. “Mi hija se identificó con la serie 13 Reasons Why por una situación que está viviendo en su colegio, la cual yo desconocía hasta el miércoles. Se cortó en los brazos muchas veces e hizo una carta narrando la misma historia de la serie, y yo no sabía que estaba pasando por eso. A una compañera le dijo que quería terminar como la protagonista (quien se suicida)”, así expresó entre lágrimas María Jiménez (nombre ficticio), la madre de una menor de 11 años.



Según la madre, la menor tomó la cuchilla del sacapuntas y se cortó en el brazo varias veces, fue encontrada por su maestra luego de la voz de alarma que emitiera una compañera de estudios.

La menor (cuyo nombre se omite por razones legales), pidió hace dos semanas a su madre una clave para utilizar el servicio de contenido digital Netflix, plataforma encargada de difundir la serie, una que ellos clasifican para mayores de 16 años. Trata el tema del acoso y ciberacoso en la escuela y ha generado controversia por las escenas de violación sexual y de suicidio que se muestran.



“Ella me dijo llorando: ‘mami, yo no quería hacer eso, algo me cegó. Yo ni siquiera quiero volver a usar el celular’. Ese celular se lo regaló su papá sin yo estar de acuerdo porque entendía que ella no lo podía usar y hace dos años que lo tiene”, expresó.

La madre de la adolescente relató a reporteros del periódico Listín Diario la preocupación que siente de dejar a su hija sola, sobre todo porque ella le dijo que solo a su lado se sentía segura.

De acuerdo con la madre, la menor se ha sentido víctima de bullying por su estatura.

Relató que hace unos días la maestra pidió que dibujaran a sus compañeros y como ella mide 5.5 pulgadas todos la pintaron gigante delante de los demás muchachos del salón.

“Mi niña dice que se siente deprimidaÖ Esto es un problema muy grande -decía entre lágrimas- y esta es la primera vez que yo no sé cómo manejar una situación de un hijo mío”.

Expresó que por el estado que está pasando su hija quiere estar con ella todo el tiempo.

La serie “13 Reasons Why” fue emitida por Netflix el pasado 31 de marzo y desde entonces se ha creado el debate de si es apta para que sea vista por menores de edad, aunque está clasificada para mayores de 16 años.

La psicóloga escolar y especialista en aprendizaje Adrian De ”leo aseguró que el problema más grande con la difusión de este contenido es que, aunque está clasificada para una edad, ni quienes tienen esa edad deben verla.

Lamentó que haya un público de 11 y 12 años que la está viendo o ha visto, como es el caso de la hija de María.

“Lo negativo (de la serie) está en la crudeza de las escenas y el sensacionalismo que quiere provocar, y en búsqueda de eso hace daño porque banaliza temas muy serios. Provoca una culpabilidad en las personas que rodean al personaje. Es como si el papel principal se hubiera preparado para causar un dolor a su alrededor”, expresó sobre el personaje de Hannah Baker, adolescente protagonista que se quita la vida y antes de hacerlo grabó en siete casetes las 13 razones sobre por qué lo había hecho.

El tema ha generado preocupación en el mundo y tendencia en redes sociales. Voces a favor y en contra se han pronunciado.

Especialistas consultadas coincidieron en que el contenido, si es visto por menores de edad, debe ser acompañado de sus padres.

De ”leo aseguró que si hay un interés marcado por el adolescente la serie debe verse en casa y las escenas que no son aptas, hay que omitirlas.

Mientras que la sicóloga, terapeuta familiar y de pareja Patricia Franjul comentó que hay que tener claro que, sin ver la serie, hay jóvenes y adolescentes que están deprimidos y hasta llegan a decir que no son importantes para el mundo.

“Los padres entramos en negación, porque si un adolescente verbaliza esos sentimientos hay que orientarlo y llevarlo a un psicólogo”, dijo.

Recordó que la depresión que conduce al suicidio es una enfermedad de la que no se sale sin ayuda.

“No es verdad que un niño que ve la serie y emocionalmente está bien se va a suicidar. El que lo hace es porque tiene la semilla de la depresión y ve una forma para hacerlo”, aseguró.

Las especialistas recomendaron a los progenitores no olvidar las charlas y dialogar con sus hijos, y ver sus actitudes ante ciertas situaciones.

Porque, aseguraron, aunque hay que estar alerta ante lo que hacen en Internet, también hay que cuidar la salud mental.

Factores como mudanza, pérdida de un familiar, sentimientos de soledad y divorcio pueden crear un cuadro de depresión, dijo Franjul.

“A veces los hijos viven en una situación de abandono emocional porque el pluriempleo para tener mejor calidad de vida hace que los abandonemos en sus procesos, y uno quiere y se esfuerza por estar con ellos, pero, ¿cuántos padres tienen esa conciencia?”, se preguntó De ”leo.

Varios colegios del país han emitido una voz de alerta a los padres explicándoles de qué trata la serie y los cuidados que hay que tener ante esta.

Sobre la serie

“13 Reasons why” es una serie basada en el libro “Thirteen Reasons Why” de 2007. Cuenta la historia de una joven víctima de acoso escolar y violencia sexual.

Las críticas le han llovido y el rating se ha disparado.

En un video colgado en la plataforma Netflix los creadores dicen que el tema del acoso escolar y el ciberacoso hay que hablarlo y los adultos deben entender que existe.

“El ciberacoso no existía cuando la gente de mi edad era más joven, y este no se acaba cuando suena la campana de la escuela”, aseguró en el video Rona Hu, psiquiatra de la escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Brian Yorkey, uno de los productores ejecutivos, sostuvo que querían que fuera doloroso ver el suicidio de Hannah “para que quede claro que no hay nada, de ninguna manera, por lo que valga la pena suicidarse”.

Fuente Listindiario.com/ Coralis Orbe