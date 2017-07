Alcalde Santiago ordena retener salarios a 9 regidores y a la vicealcadesa

El alcalde de Santiago, Abel Martínez, ordenó este lunes la retención de los salarios de nueve regidores y la vicealcaldesa, por supuestamente no haber presentado su declaración jurada de patrimonio, como establece la Ley 311-14.

En un comunicado, el edil informó que no han presentado la declaración Jurada la vicealcaldesa Esmeraldina Vargas Pimentel y los regidores Amarilis del Carmen Baret Martínez, Nelson Manuel Abreu, Carlos Juan Liz Reyes, Dilcia Dalila Ramona Rodríguez, Fausto Antonio Corniel Rodríguez, Regina de los Angeles Núñez Caraballo, Tomás Eduardo Belliard Díaz y Cecilia Altagracia Espinal.

Indica el periódico El Caribe que el alcalde solicitó a la Cámara de Cuentas los nombres de los funcionarios que no habían depositado su declaración jurada, e inmediatamente dispuso la retención de los sueldos para dar cumplimiento a lo que establece la ley.

Martínez explicó que desde hace varios meses se les había advertido a los regidores y altos funcionarios de la Alcaldía, que debían cumplir con el plazo que establece la ley para presentar su declaración jurada de patrimonio e incluso se le dio la asistencia de abogados para prepararla y presentarla.

Ex alcalde Serulle y 37 ex regidores no presentan la declaración

La Cámara de Cuentas informó a la Alcaldía que su pasado incumbente Gilberto Serulle, la vicealcaldesa María Caridad Fermín Espaillat y 36 ex regidores tampoco han presentado su declaración jurada de patrimonio, a casi un año de haber abandonado sus cargos.