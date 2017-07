Cervecería confirma que hay más bachata y merengue en el Festival Presidente

Santo Domingo.-Luego de que la Cervecería Nacional Dominicana –CND- y su marca Presidente anunciaran la cartelera de los artistas confirmados que participarán en el Festival Presidente, algunos artistas trataron de “incendiar” las redes con fuertes comentarios.

El caso más sonado fue el de el merenguero Héctor Acosta, quien de inmediato desde su Instagram publicó lo siguiente: “Viva la República Dominicana verde!!! Por eso invito a todos que ni se acerquen por ese evento antidominicano”, escribió Acosta refiriéndose al Festival Presidente.

Pero aunque no encontró “quorum” entre sus colegas del género, “el Torito” siguió escribiendo: “Repito. No hablo por mí. No estaré en el país y ni me interesa. Hablo por mis colegas y el género.

Qué pena debe dar”. Para dar respuesta a todo esto, desde la Cervecería Nacional Dominicana se informó a EL DÍA que ellos aún no han terminado de anunciar la cartelera oficial del Festival Presidente y que en unos días se anunciarán nuevos nombres de artistas que estarán en ese gran escenario.

“Nosotros aseguramos que sí habrá más merengues y bachatas, nosotros estamos cerrando contratos con algunos bachateros y merengueros que estarán en el evento”, explicaron al periódico El Día desde la CND.

También se dijo que otros artistas internacionales serán anunciados más adelante. “No hemos cerrado la lista, no hemos terminado de anunciar nuestra cartelera, estamos cerrando contratos con artistas nacionales y más adelante serán anunciados”, explicaron ejecutivos de Cervecería que reiteraron que ayer solo anunciaron una parte de los que actuarán en el evento musical.